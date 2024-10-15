В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,39 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 18 октября) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Мегабанк;

МР Банк;

Укрстройинвестбанк;

Банк Сич;

АКБ Конкорд;

Айбокс Банк;

Банк "Форвард".

"На этой неделе (14-18 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,39 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 1,29 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 0,098 млрд грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 0,003 млрд грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 32,2 тыс. грн – ценные бумаги.

ПриватБанк не возвращает украинцам карты, которые забрал банкомат

В то же время, в государственном ПриватБанке напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

Специалисты отметили: такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах. "Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты Вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года.

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