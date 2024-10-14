Крупный банк Украины изменил срок действия своих карт: когда последний день

Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года.

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Об этом сообщили в самом банке. Там объяснили, что решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

Кроме того, в банке рассказали, что продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 год. А также призвали тех, для кого уже перевыпустили карту, обратиться в отделение Ощадбанка для ее получения.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Что будет с картами, у которых закончился срок действия

В то же время, отметили в банке, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т.д.

Отметим: ранее Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.

ПриватБанк не возвращает украинцам карты, которые забрал банкомат

В то же время, в другом госбанке – ПриватБанке – напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

Специалисты отметили: такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах. "Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты Вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, клиенты ПриватБанка могут продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия, в несколько способов. В частности, перевыпустить ее.

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