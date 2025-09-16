В Украине выставили на продажу активы сразу 7 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 105 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 19 сентября) запланирована продажа активов таких банков:
- Коминвестбанк;
- Проминвестбанк;
- Айбок Банк;
- Укрстройинвестбанк;
- МР Банк;
- Мегабанк;
- КСГ Банк.
"На этой неделе (15-19 сентября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 7 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 105 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 74,2 млн грн выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. А кроме того:
- на 30,6 млн грн – права требования по кредитам;
- на 0,06 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
- на 0,05 млн грн – ценные бумаги.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.
Каким банкам доверяют украинцы
Ранее же в ФГВФЛ сообщили, что большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,4% от общего количества.
Еще 20,9% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.
При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 56,99% от общего числа.
Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 41,09%.
Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,58% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,97%.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до ноября-2025 ставки по депозитам в украинских банках вряд ли изменятся. Однако за счет замедления инфляции доходность вкладов в гривне может вырасти на 1-2 процентных пункта (п.п.), до 3%. Самыми привлекательными для граждан будут депозиты сроком на 6-9 мес. и на год.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!