В Украине изменится доходность депозитов: сколько можно получить до ноября-2025

В Украине до ноябр-2025 ставки по депозитам в банках вряд ли изменятся. Однако за счет замедления инфляции доходность вкладов в гривне может вырасти на 1-2 процентных пункта (п.п.), до 3%. Самыми привлекательными для граждан будут депозиты сроком на 6-9 мес. и на год.

Кроме того, в конце сентября и в октябре финучреждения могут начать "сезон лояльности" – с бонусами для новых вкладчиков. Об этом OBOZ.UA рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

До ноября ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения останутся на уровне 13-14,5% годовых.

В течение трех месяцев наблюдается снижение инфляции, поэтому доходность для клиентов по вкладам при "старой" учетной ставке автоматически вырастет – размер пассивной прибыли может увеличиться до 3%.

может увеличиться до 3%. До конца октября самые высокие ставки будут предлагаться на вклады сроком от 6 до 9 месяцев, а также на годовые депозиты.

будут предлагаться на вклады сроком от 6 до 9 месяцев, а также на годовые депозиты. Некоторые банки могут начать "сезон лояльности", предлагая новым вкладчикам дополнительные бонусы до 1 п.п. к действующим ставкам.

к действующим ставкам. Также возможно введение дополнительных преференций, например, в случае досрочного расторжения договора, пополнения вклада или снятия начисленных процентов.

"Депозиты – это не о "золотых горах" и не о сверхприбыли. Однако, и это, на мой взгляд, является самым важным: граждане не потеряют покупательную способность сбережений, а при положительных экономических условиях смогут незначительно заработать на собственных сбережениях", – подчеркнул эксперт.

Каким банкам доверяют украинцы

В Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) подсчитали, что большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,4% от общего количества.

Еще 20,9% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 56,99% от общего числа. Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 41,09%.

В целом большинство вкладов – 70,1% – являются депозитами до востребования. Т.е. они могут быть сняты в любой момент без предварительного уведомления банка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине приняли в первом чтении законопроект, который значительно усиливает защиту вкладчиков и синхронизирует украинское законодательство с нормами ЕС. Все физлица и ФЛП будут получать свои деньги в случае банкротства банка автоматически, а сами банки будут работать по более жестким правилам.

