В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 948,7 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 15 августа) запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк;

Коминвестбанк;

Проминвестбанк;

Банк Сич;

АКБ "Конкорд";

Банк Форвард;

Айбокс Банк;

Мегабанк;

Дельта Банк;

КСГ Банк.

"На этой неделе (11-15 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 948,7 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 906,7 млн грн выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 38,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;

на 3,1 млн грн – дебиторская задолженность.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

Украинцам не отдадут карты ПриватБанка, забытые в банкоматах

В то же время ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в банкоматах карты. Единственное, что можно сделать в таком случае, – обратиться в банк для восстановления карты. Как рассказали в самом банке, такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

При этом подчеркивается: банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Для решения проблемы также нужно будет обращаться в банк для ее восстановления – однако не в сам ПриватБанк, а в тот, который выдал карту.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, за I полугодие 2025 года вклады физлиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках выросли на 86,4 млрд грн. По состоянию на 1 июля общая сумма составила 1,478 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

