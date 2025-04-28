Украинцам не отдадут карты ПриватБанка, забытые в банкоматах: как действовать

Государственный ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в банкоматах карты. Единственное, что можно сделать в таком случае – обратиться в банк для восстановления карты.

Видео дня

Об этом специалисты банка рассказали на портале "Минфин". Они отметили: такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

При этом подчеркивается: банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Для решения же проблемы также нужно будет обращаться в банк для ее восстановления – однако не в сам ПриватБанк, а тот, который выдал карту.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

Как рассказали в самом банке, перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

Для этого следует открыть меню "Кошелек". После чего:

выбрать карту, которую хотите перевыпустить;

нажать "Заказать карту".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона и даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время сниженные тарифы ПриватБанка на международные переводы с валютных карт в "Приват24" на зарубежные карты будут действовать до 15 мая – банк продлил срок их работы. Размер тарифа составляет 1%, а совершать такие переводы можно только в 2 валютах – в долларах и евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!