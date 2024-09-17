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В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: все названия

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,3 т.
В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 730 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 20 сентября) запланирована продажа активов таких банков:

  • Мегабанк;
  • Укрстройинвестбанк;
  • Банк Сич;
  • Проминвестбанк;
  • АКБ Конкорд;
  • Айбокс Банк;
  • АКБ Капитал;
  • МР Банк;
  • Банк "Форвард";
  • Фидобанк.

"На этой неделе (16-20 сентября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 731,2 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на более 645,5 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

  • на 65,3 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
  • на 20,4 млн грн – дебиторская задолженность
  • на 0,04 тис. грн – ценные бумаги.

Клиентам крупного банка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Об этом рассказали в самом банке. Там отметили:

  • сделать это можно в любом из его отделений;
  • перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

  • перейти в раздел "Все карты";
  • нажать "Добавить"
  • выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ПриватБанке напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

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