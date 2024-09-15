ПриватБанк не возвращает клиентам карты, которые забрал банкомат: как действовать

Изъятые или забытые в банкоматах государственного ПриватБанка банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

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Об этом специалисты ПриватБанка рассказали на портале "Минфин". Они отметили: такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты Вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Сколько можно перевести с карты на карту

В то же время, в Украине ввели ограничения на сумму переводов с карты на карту – максимальная сумма составляет 150 тыс. грн в месяц. Однако банки уже разработали необходимые изменения – на случай, если их клиенты выйдут за рамки этого лимита. В частности, клиенты ПриватБанка могут:

Подать заявку в "Приват24" непосредственно через мобильное приложение. Процедура будет включать в себя загрузку необходимых документов, подтверждающих происхождение средств. Что, как обещают в банке, будет занимать несколько минут благодаря упрощенным формам.

Обратиться в службу поддержки или отделение ПриватБанка и получить помощь специалистов и дополнительную информацию.

У тех же, кто имеет официальные доходы более 150 тыс. грн и желает увеличить лимит, в ПриватБанке могут попросить предоставить подтверждающие документы. Это:

Справка о доходах с места работы или выписка из счета за последние 6-12 месяцев.

Налоговое право на доходы.

Договоры гражданско-правового характера, подтверждающие доходы от предоставления услуг или выполнения работ.

Справка из Пенсионного фонда или другие документы о социальных выплатах.

Выписки со счетов или договоры аренды недвижимости для подтверждения легальности источников доходов.

Как сообщал OBOZ.UA, также у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

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