Клиентам крупного банка посоветовали заменить карты: кому стоит прийти в отделение

У клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

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Об этом рассказали в самом банке. Там отметили:

сделать это можно в любом из его отделений;

перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".

ПриватБанк не возвращает украинцам карты, которые забрал банкомат

В то же время, в банке напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

Специалисты отметили: такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах. "Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты Вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, государственный Ощадбанк продлил для своих клиентов срок действия всех платежных карт, у которых этот срок подходит к концу. Они будут действовать по крайней мере до 30 сентября 2024 года.

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