В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: список названий

В Украине выставили на продажу активы 10 банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,199 млрд грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 31 октября) запланирована продажа активов таких банков:

  • МР Банк;
  • Проминвестбанк;
  • "Мегабанк";
  • "Банк Форвард";
  • Коминвестбанк;
  • КСГ Банк;
  • Банк Сич;
  • Укрстройинвестбанк;
  • "Конкорд";
  • "Айбокс Банк".

"На этой неделе (27-31 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,199 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 1,038 млрд грн выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

  • на 154,2 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.
  • на 5,7 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
  • на 1 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

