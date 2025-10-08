Украинцы заставляют банки "отдавать" украденные мошенниками деньги: как клиенты через суды возвращают десятки тысяч

В Украине нередко фиксируются случаи мошеннических списаний с банковских карт. Потери же порой достигают десятков и сотен тысяч гривен. И хотя нередки случаи, когда кража происходит не по вине клиента, часто банки отказываются признавать свою вину и компенсировать потерю.

Впрочем, суды могут встать на сторону пострадавших – и обязать банки компенсировать украденное. OBOZ.UA разобрал реальные дела, когда банки заставлять "возвращать" деньги, узнал, как действовать, если мошенники украли средства и выяснил как не отдать злоумышленникам свои сбережения добровольно.

Куда обращаться, если мошенники украли деньги

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор по мониторингу и противодействию мошенничеству Sense Bank Юрий Хмеленко, если вы стали жертвой мошенников, следует немедленно заблокировать карту – либо непосредственно через банк, либо через его мобильное приложение. После чего:

Срочно обратиться в банк и сообщить об инциденте.

"Важно оперативно обратиться на горячую линию банка. Его специалисты детально проработают ваше обращение и предоставят четкие рекомендации, как действовать дальше в конкретной ситуации", – объяснил банкир.

Изменить пароли от онлайн-банкинга и подать запрос на перевыпуск карты.

Сохранить все доказательства: скриншоты, SMS-сообщения, переписку, записи телефонных звонков.

Но главное же, отмечается, следует сохранять спокойствие. И ни в коем случае не реагировать на предложения мошенников по возврату средств.

Кроме того, нужно обратиться в Национальную полицию. Ведь именно правоохранительные органы уполномочены расследовать такие преступления и привлекать виновных к ответственности.

"Полицейские должны установить человека, который непосредственно лишил вас средств, предъявить ему подозрение, затем – обвинительный акт. И уже когда обвинительный акт будет направлен в суд, вы сможете подать гражданский иск по этому уголовному делу", – объяснил OBOZ.UA алгоритм действий адвокат Андрей Тарасов.

Украденное можно вернуть

При этом Хмеленко подчеркнул: если мошенничество произошло без участия клиента, украденные средства можно вернуть. То есть, когда:

Не были разглашены персональные платежные данные.

Или клиент не совершал платежи самостоятельно под влиянием мошенников.

"Банк сотрудничает с правоохранительными органами в случае их обращения для расследования дела. Поэтому при условии успешного расследования, привлечения мошенников к уголовной ответственности и своевременного блокирования средств на уровне получателя несанкционированного платежа, возврат возможен", – констатировал банкир.

Что делать, если банк перекладывает вину на клиента

Впрочем, может случиться так, что банк сам допустил ошибки в системе безопасности, в результате чего у клиента были украдены средства – однако пытается снять с себя ответственность. Более того – даже переложить ее на клиента. Причина же этого – нежелание компенсировать утраченное из-за собственной фактической халатности.

Однако, вернуть средства в такой ситуации, все же, можно – через суд. Однако для этого, по словам Тарасова, сначала следует обратиться в полицию.

"Если в Нацполиции определят, что была проблема с банком, тогда вы можете обратиться в суд – с иском к банку о возмещении вреда", – объяснил он.

Какие следует собрать документы для суда

Вместе с тем, отмечает адвокат, иск к банку должен быть подкреплен документально. То есть, у пострадавшего клиента должны быть веские доказательства, что кража денег произошла не по его вине. Иначе говоря, суду надо предоставить четкие подтверждения того, что банк ненадлежащим образом выполнил свои обязательства по защите счета, а сам пострадавший не компрометировал свои данные.

"Эти доказательства должна собрать Нацполиция. И уже на основании этого можно инициировать гражданский процесс", – пояснил он.

Вместе с тем, подчеркнул Тарасов, если были украдены кредитные средства, то именно банк должен доказывать суду, что ими завладел именно клиент. Ведь, фактически, в таком случае банк говорит, именно у него были украдены деньги, поэтому клиент должен их вернуть.

"И в таких случаях именно банк, если ему что-то от вас надо, должен подавать в суд. И именно банк должен доказывать, что вы этот кредит брали. То есть должен предоставить документы, подписанные вашей или "живой", или электронно-цифровой подписью, предоставить записи с банкомата, где вы снимали, с какой карты, каким способом и т.п. То есть, все, чтобы четко доказать, что именно вы брали тот кредит", – пояснил адвокат.

Без этих доказательств же, констатировал он, доказать вину клиента у банка не получится. "Пока вы подпись не поставите, у банка доказательств не будет", – резюмировал Тарасов.

Когда банки возвращают деньги, украденные мошенниками

Однако для пострадавших самый важный вопрос звучит так: можно ли вернуть украденные мошенниками деньги? Можно. Ведь если кража произошла по недосмотру банка суды, как показывает практика, могут встать на сторону клиента.

Банк обязали вернуть более 126 000 грн, украденных мошенниками

Дело №751/5576/24. Решение Новозаводского райсуда Чернигова.

Пострадавшая утверждала, что с ее карточного счета в ПриватБанке был осуществлен ряд транзакций – через приложение "Приват24". В частности:

Оплату товаров/услуг через интернет на 4 696,8 долларов.

Перевод 29 999 грн с комиссией 150 грн;

Пополнение мобильных номеров на 254 и 904 грн.

Таким образом, с учетом тогдашнего курса, общая сумма кражи превысила 126 000 грн.

При этом она настаивала, что подобных операций не выполняла. А кроме того:

Доступ к картам и паролям посторонним лицам не предоставляла.

Сразу после обнаружения списания сообщила в банк и обратилась в правоохранительные органы.

Более того, по словам клиентки, транзакции выполнялись с чужого устройства на базе Android – тогда как сама клиентка пользуется iPhone.

В то же время, в самом банке утверждали, что транзакции были проведены под авторизацией клиентки в системе "Приват24". А доступ осуществлялся по ее логину и паролю.

Кроме того, банк отмечал, что ответственность за потерю или незаконное использование платежных данных несет сам пользователь. Чем фактически перекладывал ответственность за компрометацию данных на свою клиентку.

Тем не менее, суд признал доводы банка бездоказательными и отметил, что клиентка вовремя сообщила о мошеннических действиях. Чем фактически признал: если банк не доказал, что клиент сам способствовал компрометации своих данных, все сомнения толкуются в пользу потребителя.

Кроме того, суд подчеркнул, что по законодательству, ответственность за безопасность платежной системы лежит именно на банке. "Бремя доказывания действия или бездействие пользователя, которые привели к потере, незаконному использованию ПИНа или другой информации, которая позволяет инициировать платежные операции, несет ПАО КБ "ПриватБанк", – говорится в решении.

Как следствие, суд обязал "ПриватБанк" вернуть клиентке украденные у нее 126 458 грн. А также:

Выплатить 20 000 грн морального вреда.

Компенсировать 40 000 грн расходов на адвокатов и оплатить в бюджет.

Оплатить 1 211 грн судебного сбора.

Банк должен вернуть клиентке почти 80 тысяч, которые у нее украли

Дело № 357/2770/25. Решение Белоцерковского горрайонного суда Киевской области.

Как говорится в материалах дела, неизвестные лица, вероятно через дублирование SIM-карты, получили доступ к карте Monobank (АО "Универсал Банк") пострадавшей. Благодаря этому они:

Выпустили пластиковую карточку.

Через банкоматы сняли 79 558 грн кредитных средств пострадавшей.

В тот же день клиентка сообщила об этом банк и полицию. При этом она отмечала: физической карты у нее не было.

Кроме того, говорится в материалах, момент кражи денег пострадавшая находилась за границей. А по предоставленным мобильным оператором "Киевстар" данным, финансовый номер клиентки подключался к базовым станциям в Одессе.

Тем не менее, банк отказался компенсировать потерю. Свое решение там аргументировали тем, что заявив, что операции были подтверждены:

Корректными PIN-кодами

Одноразовыми паролями.

Клиентка же настаивала: свои данные она никому не передавала. А PIN-код даже не помнила – потому что карточкой фактически не пользовалась.

Суд же пришел к выводу, что банк не доказал вину клиентки – отметив: сам факт введения правильных паролей не означает, что их разгласил владелец. Кроме того, было определено, что "при отсутствии надлежащих и допустимых доказательств, сомнения и предположения должны толковаться преимущественно в пользу потребителя, который обычно является "слабой" стороной в таких гражданских отношениях".

Также было установлено, что в момент снятия средств женщина находилась за границей. А данные от оператора мобильной связи подтвердили факты нетипичной активности SIM-карты.

Как следствие, суд отметил, что банк не доказал, что клиентка своими действиями способствовала потере данных. А потому обязал учреждение:

Вернуть на счет клиентки 79 558 грн.

Отменить начисленные проценты, пеню и штрафы на эту сумму.

Взыскать с банка в пользу государства судебный сбор 1 211 грн.

Суд обязал банк вернуть клиенту более 68 тыс. грн из-за мошеннических списаний

Дело № 727/13512/24. Решение Шевченковского райсуда г. Черновцы.

Клиент Ощадбанка обратился в суд после того, как неизвестные мошенники, воспользовавшись поддельным звонком якобы от сотрудника банка, осуществили три транзакции с его кредитной карты на общую сумму 64 000 грн. Еще 4 680 грн составили начисленные проценты за пользование кредитными средствами.

При этом средства были переведены на карты другого банка. А системы самого Ощадбанка зафиксировали:

Вход с нетипичного устройства через новое приложение.

Подозрительные крупные транзакции.

Задвоенные платежи.

Тем не менее, говорится в материалах дела, Ощадбанк не провел никаких дополнительных проверок. А впоследствии отказался компенсировать средства – обвинив клиента в разглашении данных.

Суд же, в свою очередь, установил, что банк не провел надлежащей идентификации клиента при подключении к мобильному банкингу, а также не проверил аутентичность операций. Чем проигнорировал собственные правила безопасности.

Кроме того, отмечается, спорные транзакции были осуществлены без надлежащей аутентификации. А корректное введение паролей само по себе не доказывает передачу данных клиентом.

Следовательно, поскольку банк не предоставил доказательств того, что клиент способствовал потере или незаконному использованию ПИН-кода или иной информации, позволившей осуществить платежные операции, суд постановил взыскать с Ощадбанка:

В пользу клиента – сумму незаконно списанных средств и процентов.

Судебные расходы – в размере 1 211 грн.

Когда суды становятся на сторону пострадавших

Таким образом, исходя из этих решений, становится понятно, что именно банки несут основную ответственность за безопасность платежных систем, а также защиту средств клиентов от мошеннических списаний. Ведь во всех случаях суды констатировали, что:

Сомнения относительно участия клиента в компрометации данных толкуются в пользу потребителя.

Корректное введение PIN-кода или пароля не является доказательством, что клиент передал данные мошенникам.

Основное бремя доказывания того, что банк действовал должным образом и обеспечил безопасность операций, лежит на финансовом учреждении.

В то же время, важно то, что сами пострадавшие не предоставляли посторонним лицам никаких данных доступа – логинов, паролей, PIN-кодов. А кроме того, сразу сообщали банк и правоохранительные органы о незаконных списаниях.

Следовательно, можно констатировать, что суды стабильно становятся на сторону потребителей, если они своевременно сообщили банк о мошеннических списаниях. А банк не доказал участие своих клиентов в компрометации данных.

Как защититься от мошенников

Вместе с тем, часто украинцы сами помогают мошенникам украсть у себя деньги – доверчиво передавая свои данные посторонним людям. И надеяться в таком случае на компенсацию от банков бесполезно – ведь клиент фактически дал разрешение на кражу.

Чтобы этого же не произошло, отметили ранее в полиции, следует помнить: если вам звонит неизвестный и пытается выяснить данные платежных карточек – это попытка мошеннических действий. Ведь "работник банка никогда не спрашивает персональных данных".

Кроме того, конфиденциальные данные о банковских счетах нельзя сообщать никому – даже банковским работникам. Также:

Ни в коем случае никогда не следует разглашать свой пин-код.

Ни при каких обстоятельствах не стоит переводить средства на любые другие счета и счета третьих лиц по просьбе тех, кто позвонил и представился банковским сотрудником.

Следует установить индивидуальные лимиты на операции с платежной картой.

"Если у вас возникли сомнения относительно того, что вам звонит сотрудник банка, положите трубку. И самостоятельно позвоните в заведение по номеру, указанному на обороте вашей платежной карты", – отметили в полиции.