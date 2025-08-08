В Украине военным незаконно выплатили 25 млн грн "боевых": объявлено 23 подозрения

Украинские правоохранители разоблачили многомиллионные злоупотребления относительно незаконных выплат боевых доплат тем, кто не находился на передовой. В целом государству был нанесен ущерб на сумму в 34 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. "Специализированные прокуратуры в сфере обороны продолжают системно разоблачать злоупотребления при начислении и выплате денежного обеспечения военнослужащим. Эта категория дел – среди ключевых приоритетов работы", – сказал он.

Незаконные выплаты "боевых"

Только за последние сутки в Украине сообщили о подозрении 23 фигурантам 20 уголовных производств, связанных с незаконной выплатой более 25 млн грн "боевых". В частности разоблачены злоупотребления в таких делах:

Белоцерковская специализированная прокуратура в сфере обороны: бывший командир военного формирования не обеспечил контроль за законностью выплат. Подчиненным безосновательно начислили более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на "нуле".

дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на "нуле". Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны: разоблачена организованная группа в составе должностного лица финансово-экономического отдела воинской части, офицеров и сержантов. Они безосновательно начислили себе выплаты на более 5 млн грн. Фигурантам этого дела сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины, которые предусматривают наказание в виде от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В рамках расследований семь человек были задержаны. Среди них:

два заместителя командира воинской части;

командир роты;

главный бухгалтер;

другие должностные лица.

Также Офис генпрокурора завершил досудебное расследование в 7 уголовных производствах по злоупотреблениям с бюджетными средствами. Обвинительные акты направлены в суд.

"Моя позиция, как и позиция Офиса Генерального прокурора, четкая и понятная – доверие армии к государству начинается с честности: каждая гривна, которая принадлежит фронту, должна работать на фронт, те, кто наживается на войне, будут нести ответственность", – подчеркнул Кравченко.

Украина избежала задолженности перед военными

В конце июля в Украине приняли законопроект, предусматривающий поправки в бюджет, которые позволят увеличить расходы на силы обороны. Их увеличат на 412,3 млрд грн, в частности:

115 млрд грн пойдут на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны;

пойдут на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны; 216 млрд грн – на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов;

– на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов; 81,3 млрд грн – на другие нужды войска.

Это позволит избежать задолженности перед военными, которая, по словам министра обороны Дениса Шмыгаля, без принятых изменений могла образоваться с 15 августа. Документ был подписан спикером парламента и президентом Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что 30 августа истекает конечный срок упрощенного механизма возвращения украинских военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть. То есть у них есть время до конца месяца вернуться на службу с возобновлением всех военных выплат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!