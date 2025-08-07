У военных в Украине осталось меньше месяца: кого лишат выплат с 1 сентября

30 августа в Украине истекает конечный срок упрощенного механизма возвращения украинских военнослужащих, самовольно оставивших часть. То есть у них есть время до конца месяца вернуться на службу с возобновлением всех военных выплат.

Об этом напомнили в Государственном бюро расследований. "Сейчас еще есть время для того, чтобы принять правильное решение, вернуться в строй и избежать угрызений совести и проблем с законом", – отметить в ведомстве.

Как действует механизм

Президент Владимир Зеленский запустил механизм добровольного возвращения военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть, подписав соответствующий закон 8 мая 2025 года. Это позволяет тем, кто совершил СВЧ, вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке.

При этом, к ним отменяются санкции. В частности:

возобновляется денежное, продовольственное, вещевое и прочее обеспечение;

их освобождают от уголовной ответственности (по решению суда).

Действующий порядок распространяется на тех, кто оставил часть до 10 мая 2025 года и тех, кому срок военной службы приостановлен. По данным ГБР, таким образом на службу вернулись более 29 тыс. военнослужащих.

Алгоритм возвращения

Механизм применяется только для бойцов, совершивших СЗЧ впервые после 29 ноября 2024 года. А в случае отказа возвращаться, военного задержат, а досудебное расследование проводится в общем порядке.

Если СЗВ длилось менее трех дней

Уголовное производство не возбуждается, и военный может вернуться в часть и продолжить службу. Для этого надо:

подать рапорт о восстановлении на службе (можно сделать в приложении Армия+);

командир в течение 72 часов восстанавливает бойца на службе;

военному возобновляются все выплаты и льготы

Если СЗЧ длится более трех дней

Возбуждается уголовное производство, а военный может прибыть на выбор:

в свою часть;

в Государственное бюро расследований, Военную службу правопорядка или Нацполицию;

в одну из 17 воинских частей, определенных Минобороны;

в одну из 14 рот резерва Нацгвардии Украины.

