Военным в Украине грозят задержки зарплат: Шмыгаль назвал причину и дату

Министр обороны Денис Шмыгаль утверждает, что с 15 августа в Украине возникнет задолженность перед военными по денежному довольствию. Однако, по его словам, предотвратить это можно. По утверждению министра, для этого нардепы должны уже 31 июля принять изменения в бюджет.

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Об этом Шмыгаль рассказал во время выступления на заседании бюджетного комитета парламента. "Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному довольствию", – подчеркнул он.

В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") скептически отнесся к заявлению министра. По его словам:

О надвигающейся проблеме с деньгами в государстве впервые было сказано еще в мае.

Подачу в парламент изменений в бюджет затянуло само правительство.

В то время это правительство возглавлял именно Шмыгаль.

"План был закрыть Раду после ликвидации НАБУ и САП до 19 августа! А теперь оказывается, что нужно срочно изменения до 15 августа", – отметил Железняк.

В то же время, сообщил нардеп Алексей Гончаренко ("ЕС"), бюджетный комитет Верховной Рады поддержал законопроект об увеличении расходов на оборону. По его словам, "документ решает вопросы выплат денежного довольствия и увеличения расходов на силы обороны". "Голосование будет сразу за основу и в целом", – говорится в сообщении.

Сколько денег нардепы намерены направить на оборону

В свою очередь, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа ("Слуга народа") отметила: предполагается, что расходы на оборону будут увеличены на 412,3 млрд грн. Из них:

115 млрд грн пойдут на денежное довольствие военнослужащих всех Сил Обороны.

военнослужащих всех Сил Обороны. 216 млрд – на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов.

81,3 млрд грн – на другие потребности войска.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Шмыгаль сообщил, что по состоянию на 16 июля 2025 года на счетах Государственного казначейства Украины находилось 340 млрд грн. Этого, отмечал он, достаточно для обеспечения всех пенсий и соцвыплат.

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