В Украине цены на свеклу взлетели на треть за неделю: как изменилась стоимость

В Украине цены на свеклу на рынке выросли до 12-16 грн/кг, что в среднем на 33% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Причина удорожания – существенное сокращение предложения столовой свеклы.

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Об этом пишут аналитики EastFruit. Согласно данным ежедневного мониторинга, многие украинские фермеры сейчас фактически временно остановили продажи свеклы в ожидании дальнейшего роста цен. При этом большинство производителей планируют начать продажу не раньше начала февраля.

"На сегодняшний день цены на свеклу на рынке Украины уже выросли до 12-16 грн/кг ($0,32-0,42/кг), что в среднем на 33% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", – отмечают аналитики. При этом в результате удорожания цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем на 74% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Сколько стоит свекла в супермаркетах?

Varus – 11,90 грн/кг;

АТБ – 16,89 грн/кг;

"Фора" – 16,90 грн/кг;

Novus – 16,89 грн/кг.

Как сообщалось ранее, в Украине изменили цены на все основные группы продуктов питания. Причем, несмотря на то, что в целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – еда в Украине подорожала на 3,7%, на ряд позиций цены снизились. Больше всего – на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.

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