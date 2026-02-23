В Украине существенно переписали цены на мясо: сколько теперь стоит курятина

В Украине ощутимо снизились цены на курятину. В конце прошлой недели крупные сети супермаркетов продавали, в частности, филе в среднем по 211,3 грн/кг, что более чем на 27 грн ниже средней цены января-2025. При этом в экспертных кругах считают, что разворота цен в ближайшее не произойдет – и мясо не начнет дорожать.

Видео дня

В целом же, по данным "Минфина", в конце прошлой недели крупные сети супермаркетов выставили цены на куриное филе на уровне 179,9-235 грн/кг. В частности:

Auchan – 179,9 грн/кг;

Megamarket – 235 грн/кг;

Novus – 219 грн/кг.

Бедро продавали в среднем по 140,67 грн/кг, что почти на 6 грн/кг ниже средней цены января. В целом супермаркеты выставили цены на уровне 109-154 грн/кг. В частности:

Novus – 109 грн/кг;

Megamarket – 159 грн/кг;

Auchan – 154 грн/кг.

Голень стоила в среднем 101,5 грн/кг. Это почти на 6 грн/кг ниже, чем в январе. В целом супермаркеты выставили цены на уровне 99-104 грн/кг. В частности:

Novus – 104 грн/кг;

Megamarket – 99 грн/кг.

Что будет с ценами на мясо в Украине в ближайшее время

В то же время, в экспертной среде не ожидают в ближайшее время рывка цен на мясо. Как, впрочем, и их обвала.

Как объяснил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, ныне ключевую роль на рынке играет импортная продукция, за счет которой происходит увеличение предложения. А потому стоимость мяса в стране пока будет стабильной.

"Фактор импорта притормаживает рост цен", – объяснил специалист.

Дальнейшая же динамика цен на мясо, по его словам, будет напрямую зависеть от ряда факторов. В частности:

рыночных условий;

баланса спроса и предложения;

объемов импорта.

Тем не менее, резюмировал Гопка, при сохранении нынешних условий резкого роста цен на мясо в ближайшее время произойти не должно.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине существенно подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с января-2025 по январь-2026 – их стоимость увеличилась сразу на 33%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!