В Украине существенно переписали цены на мясо: сколько теперь стоит курятина
В Украине ощутимо снизились цены на курятину. В конце прошлой недели крупные сети супермаркетов продавали, в частности, филе в среднем по 211,3 грн/кг, что более чем на 27 грн ниже средней цены января-2025. При этом в экспертных кругах считают, что разворота цен в ближайшее не произойдет – и мясо не начнет дорожать.
В целом же, по данным "Минфина", в конце прошлой недели крупные сети супермаркетов выставили цены на куриное филе на уровне 179,9-235 грн/кг. В частности:
- Auchan – 179,9 грн/кг;
- Megamarket – 235 грн/кг;
- Novus – 219 грн/кг.
Бедро продавали в среднем по 140,67 грн/кг, что почти на 6 грн/кг ниже средней цены января. В целом супермаркеты выставили цены на уровне 109-154 грн/кг. В частности:
- Novus – 109 грн/кг;
- Megamarket – 159 грн/кг;
- Auchan – 154 грн/кг.
Голень стоила в среднем 101,5 грн/кг. Это почти на 6 грн/кг ниже, чем в январе. В целом супермаркеты выставили цены на уровне 99-104 грн/кг. В частности:
- Novus – 104 грн/кг;
- Megamarket – 99 грн/кг.
Что будет с ценами на мясо в Украине в ближайшее время
В то же время, в экспертной среде не ожидают в ближайшее время рывка цен на мясо. Как, впрочем, и их обвала.
Как объяснил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, ныне ключевую роль на рынке играет импортная продукция, за счет которой происходит увеличение предложения. А потому стоимость мяса в стране пока будет стабильной.
"Фактор импорта притормаживает рост цен", – объяснил специалист.
Дальнейшая же динамика цен на мясо, по его словам, будет напрямую зависеть от ряда факторов. В частности:
- рыночных условий;
- баланса спроса и предложения;
- объемов импорта.
Тем не менее, резюмировал Гопка, при сохранении нынешних условий резкого роста цен на мясо в ближайшее время произойти не должно.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине существенно подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с января-2025 по январь-2026 – их стоимость увеличилась сразу на 33%.
