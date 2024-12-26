В Украине резко подорожал популярный продукт: сколько теперь стоит

В Украине существенно подорожала морковь. Ныне производители продают ее в среднем по 23-30 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели (16-20 декабря).

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О сложившейся ситуации сообщили аналитики EastFruit. Они отметили: рост цен в данном сегменте производители аргументируют сразу несколькими причинами. В частности:

Заметным сокращением предложения некондиционной продукции.

Дело в том, что поставки из необорудованных складов упали до минимума.

Высоким спросом.

Сдерживанием продаж некоторыми крупными хозяйствами – в надежде на дальнейший рост цен.

"Рост цен в данном сегменте операторы рынка объясняют повышенным спросом оптовых компаний и розничных сетей. Которые продолжают закупать данные корнеплоды для дальнейшей реализации", – объяснили аналитики.

Сколько стоит морковь в супермаркетах

Выросла стоимость моркови и в супермаркетах. По данным "Минфина", там продают ее в среднем по 32 грн/кг, что более чем на 2 грн превышает среднюю цену ноября.

В целом же, крупные супермаркеты продают морковь по 27,8-38,3 грн/кг. В частности:

Metro – 27,8 грн/кг;

Auchan – 29,9 грн/кг;

Megamarket – 38,3 грн/кг.

В Украине резко подорожала икра

Также в Украине значительно подорожала красная икра, являющаяся одним из "традиционных" новогодних продуктов. К примеру, икра форели ныне стоит около 350 грн за 100 граммов, тогда как в 2023 году ее цена была около 200 грн.

Основная же причина же подорожания кроется в том, что почти вся икра на украинском рынке импортная. А потому ее стоимость напрямую зависит от курса доллара и других факторов.

"На стоимость продукта влияет много факторов, в том числе нерест какого-то года и сколько в продукте соли или масла. В Украине почти вся импортная икра. Икру раскладывают по банкам в нашей стране, но сырье идет из-за рубежа. …Самая дешевая икра форели, и она сейчас примерно стоит 300-350 грн за 100 граммов. В 2023 году 100 граммов икры форели стоило около 200 грн", – рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

При этом он признал: покупая икру, украинцы могут нарваться на подделку. Однако обезопасить себя от опасного продукта можно – для этого не стоит вестись на слишком низкие цены.

"Если пройтись по супермаркетам, то есть очень разные цены. Но надо понимать, что когда вам предлагают три банки икры за 350 грн, то явно, что это подделка", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ожидается удешевление куриных яиц. Причина – потепление. Дело в том, что при благоприятных условиях на рынок поставляется значительное количество продукции от домохозяйств – что влияет на ее цену.

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