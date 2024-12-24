В украинских магазинах резко повысили цены: сколько теперь стоит "новогодний" продукт

В Украине значительно подорожала красная икра, являющаяся одним из "традиционных" новогодних продуктов. К примеру, икра форели ныне стоит около 350 грн за 100 граммов, тогда как в 2023 году ее цена была около 200 грн. Основная же причина же подорожания кроется в том, что почти вся икра на украинском рынке импортная, а потому ее стоимость напрямую зависит от курса доллара и других факторов.

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Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил: в Украине икру только фасуют.

"На стоимость продукта влияет много факторов, в том числе нерест какого-то года и сколько в продукте соли или масла. В Украине почти вся импортная икра. Икру раскладывают по банкам в нашей стране, но сырье идет из-за рубежа. …Самая дешевая икра форели, и она сейчас примерно стоит 300-350 грн за 100 граммов. В 2023 году 100 граммов икры форели стоило около 200 грн", – говорится в сообщении.

При этом Пендзин признал: покупая икру, украинцы могут нарваться на подделку. Однако обезопасить себя от опасного продукта можно – для этого не стоит вестись на слишком низкие цены.

"Если пройтись по супермаркетам, то есть очень разные цены. Но надо понимать, что когда вам предлагают три банки икры за 350 грн, то явно, что это подделка", – объяснил эксперт.

Сколько стоит икра в супермаркетах

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, 24 декабря крупные сети супермаркетов продают икру форели в среднем по 366 грн за банку весом около 100 грамм. В частности, в:

Auchan ее продают по – 329 грн;

Metro – 339,9 грн;

Сильпо – 429 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ожидается удешевление куриных яиц. Причина – потепление. Дело в том, что при благоприятных условиях на рынок поставляется значительное количество продукции от домохозяйств – что влияет на ее цену.

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