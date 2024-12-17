В Украине готовятся переписывать цены на яйца: что будет со стоимостью продукта

В ближайшие дни в Украине будут дешеветь куриные яйца. Причина – потепление. Дело в том, что при благоприятных условиях на рынок поставляется значительное количество продукции от домохозяйств – что влияет на ее цену.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он объяснил: когда холодает, домохозяйства меньше продают свою продукцию – и "фактически мы покупаем то, что идет от производителей напрямую".

"Ситуация с яйцами стабилизируется после проведения рождественских, новогодних праздников. А в теплые дни мы будем снова наблюдать снижение цены", – сообщил Марчук.

В целом же, отметил он, в Украине наблюдаются предпосылки к удорожанию яиц. На это, по его словам, влияет ряд факторов:

повышение тарифов на электроэнергию и газ;

инфляция;

удорожание логистики;

подорожание кормов из-за засухи и неурожая.

Кроме того, отметил он, яйца являются экспортно ориентированной культурой. А потом когда на экспортные рынки выходит продукция, которая производится в Украине, "то преимущественно цены не отличаются – какая цена на внешнем рынке, по такой и продают на территории Украины".

Сколько стоят яйца в Украине

В то же время, 17 декабря, по данным "Минфина", крупные сети супермаркетов продают фасованные яйца марки "Квочка" в среднем по 78,4 грн/десяток. Что на 5,46 грн превышает среднюю цену ноября.

Яйца марки "Ясенсвит" стоят в среднем 77,9 грн/десяток. Это на 7,64 грн выше, чем в предыдущем месяце.

Вместе с тем, супермаркеты продают и небрендированные нефасованные яйца – поштучно. Согласно мониторингу OBOZ.UA, они стоят в среднем 6,29 грн. В частности, в отдельных сетях такие яйца можно купить по:

Novus – 5,89 грн/штука;

МегаМаркет – 7 грн/штука;

ЕкоМаркет – 5,99 грн/штука.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ситуация на украинском рынке сыра складывается не в интересах отечественных производителей. Если ничто не помешает росту цен на их продукцию, в 2025 году им придется сокращать масштабы производства, а импортных сыров в Украине будет еще больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!