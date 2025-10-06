В Украине резко переписали цены на огурцы: сколько теперь стоит килограмм

Цены на огурцы в Украине продолжают расти – сейчас тепличная продукция стоит на оптовых рынках от 35 до 55 гривен за килограмм, а в супермаркетах от 25 до почти 80 гривен. Основные причины – сокращение предложения из-за ухудшения погодных условий, завершение сезона сбора урожая и стабильно высокий спрос.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Сейчас предложение тепличных огурцов в Украине заметно сократилось.

В стационарных комбинатах и пленочных теплицах снижение выборок связано с резкими перепадами температуры и уменьшением солнечных дней. Отмечается, что это непосредственно повлияло на темпы роста и созревания овощей.

По словам производителей, осенний период традиционно является сложным для поддержания стабильных объемов сбора, а повышение цен – естественная реакция рынка на дефицит предложения. По состоянию на начало октября украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы по 35-55 грн за килограмм. Это примерно на 14% дороже, чем неделю назад.

Основной причиной роста цены участники рынка называют ограниченное предложение в условиях высокого спроса. Кроме того, на внутреннем рынке практически отсутствует конкуренция со стороны импорта, что дополнительно поддерживает цены на высоком уровне.

Цены на огурцы в супермаркетах

Подорожали огурцы и в супермаркетах. В целом крупные сети выставили стоимость овоща на уровне 24,9-49,9 грн/кг. В частности:

Novus – 51,89 грн/кг;

АТБ – 51,75 грн/кг;

Сильпо – 69,60 грн/кг.

Разница между торговыми сетями объясняется как качеством продукции, так и логистическими затратами и снабженческими контрактами. Несмотря на повышение цен, тепличный огурец сегодня стоит в среднем на 23% дешевле, чем в этот же период 2024 года. Это свидетельствует об определенной стабилизации после прошлогодних ценовых "качелей".

Впрочем, эксперты предостерегают: если цены продолжат расти, на украинский рынок может вернуться импортная продукция – преимущественно из Турции или Молдовы, что создаст дополнительное давление на местных производителей. Ожидается, что в течение октября-ноября цены на огурцы будут оставаться на повышенном уровне, пока не появятся первые крупные партии импортного товара.

