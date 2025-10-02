Таких цен не было уже 4 года: в Украине резко подешевел популярный продукт

В Украине лук дешевеет галопирующими темпами – цены на овощ вторую неделю подряд падают на 20%. Сейчас производители вынуждены продавать этот продукт по 5-10 грн/кг – таких цен не было уже четыре сезона.

Об этом сообщили в EastFruit. Среди причин, почему падают цены на овощ – заметное ослабление спроса, а также качество продукции, которое желает лучшего.

Что происходит на рынке лука

По состоянию на 1 октября украинские агропредприятия предлагают лук к продаже по 5-10 грн/кг. Цены зависят от качества и объемов предлагаемых партий. Это в среднем на 20% меньше, чем в конце прошлой рабочей недели (22-26 сентября), а также на 40% дешевле, чем за аналогичный период в 2024 году.

"Следует отметить, что нынешние цены на лук в Украине остаются самыми низкими как минимум за последние 4 сезона", – отмечают аналитики.

Почему падают цены

Главной причиной неприятной для фермеров ситуации на рынке называют увеличение предложения на рынке продукции среднего и низкого качества. В частности из-за затяжных дождей собранный в этом сезоне лук оказался непригодным для длительного хранения.

"Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, большинство фермеров сейчас продолжают снижать отпускные цены на имеющиеся объемы. Между тем лук высокого качества сейчас редко поступает в продажу, потому что производители предпочитают держать его в хранилищах в ожидании более высоких цен", – говорят эксперты.

Стоимость лука в украинских супермаркетах

Согласно данным"Минфин", средняя цена репчатого лука в Украине составляет 9,96 грн/кг – это на 2,86 грн меньше, чем в сентябре. Собственный анализ от OBOZ.UA показал, что стоимость овоща в крупнейших торговых сетях Украины варьируется от 8,99 до 12,90 грн/кг. По состоянию на 26 сентября цены в украинских супермаркетах следующие:

Megamarket – 12,90 грн/кг;

"Сильпо" – 8,00 грн/кг;

Novus – 7,99 грн/кг;

"Фора" – 7,90 грн/кг;

Varus – 8,90 грн/кг;

Auchan – 8,99 грн/кг;

АТБ – 9,85 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что цены на куриные яйца в Украине снизились в среднем на 6,7 грн за десяток из-за сезонного роста предложения и активного производства, как промышленных предприятий, так и домохозяйств. В то же время, экспорт яиц резко вырос, что отражает высокий спрос на украинскую продукцию за рубежом.

