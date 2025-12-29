В Украине разоблачили масштабную схему кражи электроэнергии 'Укрэнерго': убытки превысили 168 млн грн

В Украине разоблачили масштабную схему незаконного завладения электроэнергией, в результате которой ЧАО "НЭК "Укрэнерго" нанесен ущерб более чем на 168 млн грн. По данным следствия, электроэнергия фактически потреблялась без оплаты, а ключевую роль в схеме играли представители частного бизнеса и чиновник государственной компании.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины. Там называют такие последствия работы схемы:

безосновательно было отпущено более 82 тыс. МВт-ч электрической энергии ;

; общая стоимость этой электроэнергии составляет более 168 млн грн ;

; нанесен материальный ущерб "НЭК "Укрэнерго";

действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям.

Как работала схема

Следствие установило, что должностные лица промышленного предприятия инициировали заключение договора о поставках электроэнергии с подконтрольным электропоставщиком, не намереваясь оплачивать фактически потребленные объемы. В то же время сам электропоставщик, по данным следствия:

не закупал электроэнергию в установленном законом порядке;

получал ее за счет небалансов , сформированных оператором системы передачи;

, сформированных оператором системы передачи; обязательные платежи за небалансы не осуществлял.

В то же время, как отмечают правоохранители, ответственное должностное лицо "Укрэнерго", занимая руководящую должность и имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электроэнергии:

умышленно не применило предусмотренные законодательством меры реагирования к электропоставщику;

фактически допустило дальнейшее накопление долгов и бесплатное потребление электроэнергии.

Кому сообщили о подозрении

При процессуальном руководстве прокуроров ОГПУ о подозрении сообщено трем участникам схемы:

директору коммерческого предприятия;

бывшему директору электропоставщика;

должностному лицу ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Двум представителям бизнеса инкриминируют присвоение средств государственной компании (ч. 5 ст. 191 УК Украины). А должностному лицу "Укрэнерго" – злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

