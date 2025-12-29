УкраїнськаУКР
В Украине разоблачили масштабную схему кражи электроэнергии "Укрэнерго": убытки превысили 168 млн грн

Ксения Капустинская
В Украине разоблачили масштабную схему незаконного завладения электроэнергией, в результате которой ЧАО "НЭК "Укрэнерго" нанесен ущерб более чем на 168 млн грн. По данным следствия, электроэнергия фактически потреблялась без оплаты, а ключевую роль в схеме играли представители частного бизнеса и чиновник государственной компании.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины. Там называют такие последствия работы схемы:

  • безосновательно было отпущено более 82 тыс. МВт-ч электрической энергии;
  • общая стоимость этой электроэнергии составляет более 168 млн грн;
  • нанесен материальный ущерб "НЭК "Укрэнерго";
  • действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям.

Как работала схема

Следствие установило, что должностные лица промышленного предприятия инициировали заключение договора о поставках электроэнергии с подконтрольным электропоставщиком, не намереваясь оплачивать фактически потребленные объемы. В то же время сам электропоставщик, по данным следствия:

  • не закупал электроэнергию в установленном законом порядке;
  • получал ее за счет небалансов, сформированных оператором системы передачи;
  • обязательные платежи за небалансы не осуществлял.

В то же время, как отмечают правоохранители, ответственное должностное лицо "Укрэнерго", занимая руководящую должность и имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электроэнергии:

  • умышленно не применило предусмотренные законодательством меры реагирования к электропоставщику;
  • фактически допустило дальнейшее накопление долгов и бесплатное потребление электроэнергии.

Кому сообщили о подозрении

При процессуальном руководстве прокуроров ОГПУ о подозрении сообщено трем участникам схемы:

  • директору коммерческого предприятия;
  • бывшему директору электропоставщика;
  • должностному лицу ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Двум представителям бизнеса инкриминируют присвоение средств государственной компании (ч. 5 ст. 191 УК Украины). А должностному лицу "Укрэнерго" – злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские правоохранители раскрыли новую многомиллионную коррупционную схему в оборонном секторе. В результате закупки по троекратно завышенным ценам государственному бюджету был нанесен ущерб на 102 млн грн.

