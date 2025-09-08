В Украине планируют строительство еще одной евроколеи: какой город выбрали

Украине открыли первую новопостроенную евроколею Чоп – Ужгород, которая уже с 12 сентября позволит прямые рейсы в города ЕС (Европейский Союз). Следующим этапом станет строительство евроколеи от польской границы до Львова, что превратит город в ключевой транспортный хаб Украины и Европы.

Видео дня

Об этом рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он подчеркнул, что этот проект открывает путь для более масштабной интеграции украинской железной дороги в европейскую сеть.

"С 12 сентября из Ужгорода пойдут прямые поезда в Братиславу, Будапешт и Вену. Это означает новые возможности для людей: путешествия, обучение, работа, бизнес. Следующий большой этап – евроколея от польской границы до Львова. Она сделает город мощным транспортным хабом на стыке Украины и ЕС", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, правительство уже имеет предварительные договоренности с международными партнерами по старту строительства новой линии. Кроме того, планируется расширение евроколеи на Закарпатье и Волыни, что позволит наладить прямое сообщение с Чехией, Венгрией и Польшей.

Отмечается, что проекты имеют стратегическое значение не только для пассажиров, но и для экономики. Новая инфраструктура откроет путь для создания полноценного грузового коридора от украинских промышленных центров к европейским портам и рынкам. В целом правительство определило десять направлений развития евроколеи, интегрированных в общеевропейскую транспортную политику TEN-T.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обновили правила перевозки животных поездом. Большие собаки теперь могут путешествовать во всех типах вагонов при наличии билета, намордника, поводка и ветеринарного документа. Малые животные и декоративные птицы должны путешествовать в переносках, а владельцы несут ответственность за их комфорт и безопасность во время поездки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!