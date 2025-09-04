Правила перевозки животных в поезде переписали: что нужно знать украинцам

В Украине обновили правила перевозки животных поездом: большие собаки теперь могут путешествовать во всех типах вагонов при наличии билета, намордника, поводка и ветеринарного документа. Малые животные и декоративные птицы должны путешествовать в переносках, а владельцы несут ответственность за их комфорт и безопасность во время поездки.

Видео дня

Об этом сообщает "Укрзалізниця". По новым правилам, большие собаки, ростом более 45 см в холке, могут путешествовать во всех типах вагонов.

Обязательным условием является наличие билета для животного, намордника, поводка и действительного ветеринарного документа. В купе, спальных вагонах класса люкс и вагонах международного назначения RIC необходимо выкупить все места в купе. Максимально допустимое количество животных в таких вагонах – две особи.

В скоростных поездах "Интерсити+" владельцам больших собак также советуют выкупить весь ряд мест, где расположен пассажир, а животные должны находиться на полу рядом с владельцем или под сиденьем. Малые животные: коты, собаки мелких пород, до 45 см в холке, декоративные птицы и другие маленькие домашние животные путешествуют в переносках. Для них выкуп ряда или купе не обязателен, однако им запрещено сидеть на местах для пассажиров или лежать на постельном белье.

Особые условия предусмотрены для собак-поводырей, служебных собак и собак в сопровождении военнослужащих. Их перевозка не оплачивается, а выкуп всех мест не является обязательным, хотя железная дорога рекомендует это делать для комфорта.

В региональных поездах больших собак разрешено перевозить только в крайних тамбурах первого и последнего вагонов под наблюдением сопровождающих. Малые животные должны находиться в сумках-переносках, рюкзаках-переносках или других емкостях с водонепроницаемым дном, причем в одной переноске может быть не более двух животных. Такие переноски разрешается размещать под сиденьем, на руках у пассажира или на местах для ручной клади.

Для плацкартных вагонов также действуют ограничения. В частности, малые животные перевозятся в переносках, а крупные породы запрещены из-за открытого плана вагона. В "Интерсити" малых животных рекомендуют размещать на руках пассажира или в специально отведенных местах для багажа.

Мелких комнатных животных и декоративных птиц разрешается перевозить в ящиках, клетках или контейнерах с водонепроницаемым абсорбирующим дном, которые занимают не более одного места ручной клади. Домашнюю птицу в региональных поездах разрешено перевозить в специальных контейнерах размером до ручной клади.

Стоимость перевозки живых животных в пассажирских вагонах установлена как за 20 кг багажа. Оформление осуществляется по багажной квитанции. Пассажиры обязаны следить за безопасностью животного и окружающих, иметь ветеринарные документы, билет, поводок и намордник (для крупных собак), а также обеспечить комфорт животного. Рекомендуется иметь средства для уборки неприятностей в дороге.

Если рядом с животным пассажир испытывает дискомфорт или аллергию, поездная бригада предоставит альтернативное место для комфортного путешествия. Правила применяются исключительно для поездок по территории Украины и направлены на комфорт и безопасность пассажиров и их домашних любимцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на дополнительную верификацию через Дію, в Украине перекупщики нашли способ массово выкупать билеты "Укрзалізниці" с помощью ботов и сети подставных аккаунтов. Билеты перепродают в несколько раз дороже, а компания уже передала данные о нарушителях в правоохранительные органы и готовит новые защитные меры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!