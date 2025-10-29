В Украине планируют переписать цены на мясо: какие причины и сколько теперь будет стоить

В Украине курятина может подорожать всего на 5-10 гривен за килограмм, поскольку производители будут пытаться распродать продукцию, чтобы избежать ее порчи во время возможных блэкаутов. В то же время резкого роста цен не ожидается, ведь рынок контролирует АМКУ, а крупнейшие птицефабрики способны обеспечить и внутренний, и внешний спрос.

Об этом рассказала эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова. Несмотря на пессимистические прогнозы в соцсетях, эксперт уверяет, что значительного подорожания курятины не будет.

По ее словам, если и произойдет рост цен, то он составит в пределах 5-7, максимум 10 гривен за килограмм. "Курятина очень сильно не подорожает, поскольку производства будут пытаться распродать товар, чтобы тот не испортился", – отмечает Руженкова.

До полномасштабной войны в Украине работало около 100 птицефабрик, часть из которых подверглась разрушениям или сокращению производства. В то же время три ключевых игрока рынка продолжают стабильно обеспечивать и внутренний, и внешний спрос.

Эксперт объясняет, что даже в случае перебоев с электроэнергией птицеводческие предприятия не будут рисковать потерять продукцию. Если же ситуация станет критической, фабрики могут уменьшать поголовье птицы или временно снижать цены, чтобы избежать порчи товара.

"В случае очень сложной ситуации они будут сокращать поголовье. А если не успеют этого сделать, будут сбрасывать цену. Если свет будут выключать еще и в магазинах, то определить, кто именно поднимает стоимость без вмешательства регуляторов, будет сложно", – добавляет Руженкова.

Традиционно самые высокие цены на мясо птицы фиксируются в декабре – накануне Нового года и Рождества. Это связано не с блэкаутами, а с сезонным повышением спроса. По оценкам аналитиков, в декабре производители снова могут поднять цены на 5-10 грн, но это будет рыночный, а не кризисный рост.

Таким образом, зимние отключения электроэнергии могут повлиять на стабильность поставок, однако не станут главной причиной резкого подорожания. Среди важных факторов стабилизации рынка эксперты называют роль Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Комитет неоднократно вмешивался в ситуации, когда отдельные производители или торговые сети безосновательно завышали цены.

"В прошлом году АМКУ достаточно эффективно разобрался с производителями куриных яиц. А еще во время пандемии Covid регулятор прекрасно подравнял и производителей, и сети. Думаю, что если кого-то из поставщиков "занесет", правительство быстро отреагирует", – говорит эксперт.

Даже в случае спекуляций или логистических сбоев государство имеет инструменты для вмешательства и контроля за ценообразованием. В итоге, хотя зима может снова принести украинцам испытания из-за возможных блэкаутов, резкого подорожания курятины не ожидается.

