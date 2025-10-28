Цены могут взлететь до рекорда: сколько основные продукты будут стоить в Украине зимой

Поскольку из-за цен на энергоносители собственное производство тепличных овощей в Украине зимой стремительно падает, цены на них в этом году могут достичь нового рекорда. Это означает, что на новогодние праздники их стоимость может взлететь выше 200 грн за килограмм.

Об этом заявил СМИ эксперт по аграрному рынку Александр Хорев. Он отметил, что с ноября по февраль-март, а иногда и до апреля, доля украинских тепличных овощей на рынке составляет лишь 10% или меньше.

Он пояснил, что основным поставщиком тепличных овощей в Украине в зимний период является Турция, где стоимость энергоносителей ниже, а климатические условия в этот период более благоприятные. Поэтому цена украинской продукции значительно превышает импортную.

Хорев отметил, что стоимость тепличных овощей достигает максимума в период пика новогодних праздников. Цены на импортную продукцию в это время в прошлом году достигали 150-160 гривен за килограмм и даже выше.

"А местная продукция украинского производства, она и за 200 гривен переходила. Но отмечу, при этом объемы продаж, они очень незначительны небольшими объемами. И назвать это какой-то, ну, оптовой торговлей, очень трудно", – говорит эксперт.

Он объясняет, что высокие цены на овощи зимой держатся только там, где сохраняется минимальный спрос. А растут они, пока люди не перестают покупать, пока есть хоть какой-то спрос. В то же время сейчас большинство украинских домохозяйств сокращают расходы на товары не первой необходимости.

"По таким ценам мы, конечно, понимаем, что население, которое в период войны только беднеет, не может себе позволить покупать эти продукты, которые, кстати, не являются самыми необходимыми в продуктовой корзине", – отметил эксперт.

Поэтому внутренний рынок зимой будет формироваться не столько спросом на украинскую продукцию, сколько конкуренцией с импортом, который фактически будет определять ценовую границу. Именно цены на импортные овощи будут ограничивать дальнейший рост стоимости местной продукции.

"Поэтому цены будут расти, но их будет постоянно сдерживать цена на импортную продукцию. Если импорт будет дешевле, как бы мы ни любили украинское, местное, как бы мы ни говорили, что это какие-то тепличные овощи, что они выращены, как-то, возможно, не по тем технологиям, но все равно предпочтение отдается, прежде всего, более доступной продукции", – отметил Хорев.

Как влияют обстрелы на цены продуктов

Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук уже объяснял, что проблемы с электроснабжением уже создают дополнительную финансовую нагрузку на аграриев и переработчиков. Поэтому себестоимость производства и хранения продуктов стремительно растет, и это приведет к подорожанию ряда продуктов, в частности овощей, на 20-30%.

Эксперт напомнил, что в условиях отключений света аграрии вынуждены использовать дизельные или газовые генераторы, которые потребляют много топлива. Кроме того, что большие овощехранилища потребляют сотни киловатт электроэнергии, а генераторы для них чрезвычайно дорогие в эксплуатации.

