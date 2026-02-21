В Украине перестанут принимать четыре купюры разных номиналов с марта: какие банкноты изымут из обращения

Национальный банк со 2 марта выводит банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен 2003-2007 годов. Взамен можно будет использовать монеты соответствующего номинала.

Об этом говорится в сообщении НБУ. Так, уже с февраля упомянутые банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их не будут принимать.

"Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций", – отмечают в сообщении НБУ.

Но украинцы могут обменять эти банкноты на оборотные монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, можно будет без ограничений и без взимания платы за такой обмен:

во всех отделениях банков Украины – в течение года с даты изъятия их из обращения, до 26 февраля 2027 года включительно;

в уполномоченных банках (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ") – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно;

в Национальном банке – сейчас бессрочно.

Для чего банкноты выводят из обращения

Банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен пока почти не встречаются в сфере розничной торговли, украинцы ими почти не рассчитываются. Средний срок их годности составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, являются изношенными.

Их постепенное изъятие банками Украины, уполномоченными банками и Национальным банком началось почти шесть лет назад.

"Переход на расчеты соответствующими оборотными монетами уже привычный для граждан, он не создает для них неудобств, одновременно приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям", – говорится в сообщении.

В частности, это способствует:

уменьшению расходов государства и участников наличного обращения на обработку, транспортировку, хранение и обращение таких банкнот;

повышению качества наличности в обращении, учитывая изношенность таких банкнот, которые уже почти 23 года находятся в обращении, в частности почти восемь последних лет – одновременно с монетами соответствующих номиналов; улучшению удобства наличных расчетов для населения и бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк также постепенно изымает старые купюры 50 и 200 грн, которые были выпущены в 2003-2007 годах. Так в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении. Банкноты остается платежным средством.

