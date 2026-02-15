Нацбанк выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат изъятию

Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен. Однако не все – лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. Так в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили: выведенные из обращения купюры постепенно будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014 года и последующих лет выпуска.

При этом, подчеркивается, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена. Ведь:

Сама замена денег будет происходить постепенно.

Одним из способов этого станут обычные расчеты, производимые гражданами.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

В целом же замена банкнот предыдущих лет на "более современные и защищенные" осуществляется с целью оптимизации наличного обращения, а также для повышения качества наличных в обращении. Для реализации чего, отмечается, со временем будут выведены из оборота все старые купюры.

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, Нацбанк в ближайшее время не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью...Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он подчеркнул: в будущем регулятор намерен вернуться к изменению дизайна монет. Однако, по его словам, это произойдет только после "стабилизации ситуации в стране".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем НБУ планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн. Ожидается, что она появится в августе. Отчеканена монета будет из серебра 925-й пробы.

