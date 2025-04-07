В Украине переписали цены на ряд продуктов: что подешевело и сколько стоит

В Украине продолжают снижаться цены на овощи: картофель подешевел до 15-23 грн/кг, морковь – до 25 грн/кг, свекла – до 16 грн/кг. Также дешевеют томаты (65-85 грн/кг), тепличные огурцы (от 90 грн), редис (от 50 грн) и зелень.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. На прошлой неделе на украинских рынках и в супермаркетах наблюдалось снижение цен на большинство овощей. Такая тенденция, по словам аналитиков, обусловлена преимущественно низким спросом, а также сезонными колебаниями и ростом предложения отдельных культур.

Картофель, традиционно основа рациона украинцев, продолжает дешеветь. За последние семь дней его средняя цена снизилась с 16–25 до 15–23 грн за килограмм. Несмотря на то, что предложение моркови на рынке остается ограниченным, она также подешевела: нижний ценовой предел упал с 27 до 25 грн/кг. Следом за ней снизился и ценник на столовую свеклу – с 18 до 16 грн за килограмм.

Вторую неделю подряд продолжает стремительно дешеветь томат. Средние цены на этот популярный овощ снизились с 70–90 до 65–85 грн/кг. После продолжительного периода роста снижение цен коснулось и тепличного огурца. Нижний предел опустился сразу на 20 гривен – с 110 до 90 грн за килограмм. Это свидетельствует о постепенной стабилизации рынка тепличной продукции.

Растущее предложение редиса на рынке заставило продавцов снижать цены: нижний предел снизился с 65 до 50 грн/кг. Это один из первых весенних овощей, поэтому спрос на него традиционно высок, однако конкуренция среди поставщиков тоже растет.

Среди зелени также наблюдается постепенное понижение стоимости. Так, укроп подешевел с 200 до 195 грн/кг, петрушка – с 200 до 180 грн, а салат – с 100 до 95 грн/кг.

Во фруктовом сегменте зафиксировано снижение цены только на яблоки – нижний предел стоимости упал с 30 до 25 грн/кг. Остальные позиции остались без значительных колебаний, что свидетельствует о стабильном спросе и предложении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно подорожали куриные яйца. В начале апреля они стоят в среднем 76,4 грн/десяток, что сразу на 9% выше, чем месяцем ранее. За год цена выросла гораздо больше – сразу на 30%.

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