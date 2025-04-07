В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине существенно подорожали куриные яйца. В начале апреля они стоят в среднем 76,4 грн/десяток, что сразу на 9% выше, чем месяцем ранее. За год же цена выросла намного больше – сразу на 30%.

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Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club. Отмечается: росту цены поспособствовала приближающаяся Пасха, которую в 2025 году празднуют 20 апреля.

"Высокий спрос в канун праздника будет держать цены на яйца на таком же уровне. Или может спровоцировать дальнейшее незначительное колебание", – говорится в сообщении.

Яйца будут дешеветь

Впрочем, подчеркивается, после праздника, спрос на яйца должен упасть. А с ним и цены.

При этом, подчеркивается, снижение цен может быть значительным. По прогнозу, оно может составить сразу четверть текущей стоимости продукта.

"Уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции по хозяйствам населения. Что в свою очередь приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%", – рассказали аналитики.

Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", 6 апреля украинские супермаркеты продавали фасованные яйца марки "Ясенсвит" в среднем по 74,3 грн/десяток. Что на 3,52 грн выше средней цены марта.

В целом крупные сети выставили цены в пределах 69,4-78,2 грн/десяток. В частности:

Auchan – 70,8 грн/десяток;

Novus – 70,89 грн/десяток;

Megamarket – 78,2 грн/десяток.

Вместе с тем, согласно мониторингу OBOZ.UA, небрендированные нефасованные яйца в супермаркетах подешевели. Так, 6 апреля они стоили в среднем 6,25 грн (62,5 грн/десяток), что на 32 коп. (3,2 грн/десяток) ниже, чем было в средине марта 2025 года.

В отдельных сетях такие яйца можно было купить по 5,7-7,9 грн. В частности:

Auchan – 5,3 грн/шт. (53 грн/десяток);

Novus – 5,79 грн/шт. (57,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 7,9 грн/шт. (69 грн/десяток);

"ЭКОмаркет" – 5,99 грн/шт. (54,8 грн/десяток).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, цены на картофель в Украине упали до 15-25 грн/кг из-за перенасыщения рынка и низкого спроса. Однако средняя розничная стоимость остается на уровне 32,10 грн/кг, что на 25% выше, чем в прошлом.

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