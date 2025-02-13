В Украине переписали стоимость зарядки электрокаров: сколько стоит каждый кВт*ч

Украинские операторы зарядки электрокаров пересмотрели стоимость своих услуг, однако цены колебались без выраженного роста или уменьшения. Впрочем, средняя стоимость медленной зарядки в Украине несколько снизилась, а быстрой – выросла.

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Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка (ИДА). "По сравнению с предыдущим месяцем цены за киловатт-часы у разных операторов колебались, без общей тенденции роста или уменьшения", – объясняют эксперты ИГА.

Стоимость зарядки зависит от типа соединения – оно влияет на скорость зарядки. За месяц некоторые операторы почти на 2 гривны снизили тариф за АС-соединение ("медленное" заряжение), а другие на 0,5-1,75 грн повысили цену на DC-порты ("скорая"). Таким образом, средняя стоимость зарядки зависит от:

через АС порт – 13,60 грн (-0,40 грн до январского показателя) за 1 кВт-ч полученной энергии;

(-0,40 грн до январского показателя) за 1 кВт-ч полученной энергии; через DC порт – 17,36 грн (+0,36 грн) за 1 кВт-ч.

Это означает, что электромобили остаются более выгодным типом транспорта за автомобили, оборудованные газобаллонным оборудованием (ГБО) и, тем более, с бензиновыми двигателями. Даже если заряжать электроавто исключительно на электрозарядных станциях (ЭЗС), при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется максимум в 360 грн, в то же время наименее затратный вариант не слишком габаритной легковой машины, оборудованной газобаллонным оборудованием0.

Следует учитывать, что в зависимости от локации тарифы могут отличаться даже на заправках одной сети – обычно на придорожных ЕСС тарифы выше, а на паркингах разных бизнесов ниже. Кроме того, на некоторые станции распространяется тариф "за простой" – то есть, когда авто подключено, но зарядка не происходит.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году у украинцев начали покупать больше электромобилей – в течение прошлого года в страну ввезли на 38% больше авто на аккумуляторных источниках питания. Среди впервые зарегистрированных в Украине BEV-авто 80% были подержанными, из них самые популярные модели – это Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

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