В Украине взлетели продажи электрокаров: сколько стоит самая популярная модель

Украинцы начали покупать больше электромобилей. В целом за прошлый, 2024-й год в страну ввезли на 38% больше меньше авто на аккумуляторных источниках питания. Среди б/у авто лидером оказался Nissan Leaf, который стоит от $5 тыс. до $14 тыс.

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Как отмечает Укравтопром, в прошлом году в Украине зарегистрировали более 51,7 тысячи единиц автотранспорта с нулевым уровнем выбросов (BEV). Это больше чем на треть больше, чем на 2023 год. В частности:

легковых – 50 458 ед. (+37%);

коммерческих – 1264 ед. (+64%);

электробусов – 2 ед.

80% из BEV-авто, впервые зарегистрированных в Украине, были подержанными. В топ-5 моделей попали:

Nissan Leaf – 5511 ед.; Tesla Model 3 – 4639 ед.; Tesla Model Y – 4225 ед.; VW e-Golf – 2479 ед.; Hyundai Kona Electric – 2337 ед.

Собственный анализ цен OBOZ.UA показал, что цены на популярнейшую модель электрокаров в прошлом году варьируется от $5 тыс. до $14 тыс. Стоимость авто зависит от ряда факторов: года выпуска, пробега, поколения, общего состояния и комплектации.

Лишь каждый пятый среди зарегистрированных в прошлом году электромобилей был новым. Самые популярные модели среди них:

Volkswagen ID.4 – 1626 ед.; Honda M-NV – 1279 ед.; BYD Song Plus – 1007 ед.; Nissan Ariya – 766 ед.; Zeekr 001 – 703 ед.

В декабре в Украину ввезли почти 3,8 тысячи электрокаров, что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Из этого количества легковых – более 3,6 тыс. (-20%) и 124 коммерческих (+59%).

Также OBOZ.UA сообщал, что наиболее популярными новыми автомобилями в Украине в 2024 году стали машины с бензиновыми двигателями. На них пришлось 40% всего рынка – что, впрочем, на 7% меньше, чем годом ранее. Самой же популярной моделью стала MAZDA CX5, цена на которую стартует от 1,342 млн грн.

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