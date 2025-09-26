В Украине отменили ряд поездов на важном направлении: почему не будут ездить
"Укрзалізниця" отменила ряд пригородных поездов в Одесской области. Причина – повреждение энергетической инфраструктуры в результате боевых действий. Впрочем, отмена будет временной – ожидается, что она продлится только 26 сентября.
Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что речь идет о поездах:
- №6208 Одесса-Главная – Раздельная 1.
- №6207 Раздельная 1 – Одесса-Главная.
- №6254 Одесса-Главная – Подольск.
- №6256 Одесса-Главная – Вапнярка.
"Также по измененному маршруту будет курсировать №6255 Вапнярка – Подольск. Вместо Вапнярка – Одесса-Главная", – говорится в сообщении.
Кроме того, сообщили в "Укрзалізниці", поезда №6251 и №6253 сообщениями Вапнярка – Одесса-Главная сцеплены в один состав. А потому курсируют по маршруту с резервным тепловозом.
Впрочем, идут эти поезда со значительной зедержкой. Так, по состоянию на 08:11, со станции Ивановка:
- Поезд №6251 опаздывает более на 3,5 часа.
- №6253 – на более чем 2 часа.
В Украине запустили новые поезда
В то же время, в Украине назначили дополнительные региональные поезда. Они будут курсировать 27-28 сентября между:
- Львовом и Ворохтой.
- Ивано-Франковском и Ворохтой.
Остановки предусмотрены на ряде станций. В частности, в:
- Стрые.
- Калуше.
- Ивано-Франковске.
- Яремче.
- Микуличине.
- Татаров–Буковели.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, Кремль нарастил удары по объектам "Укрзалізниці". Новая волна массированных атак на железнодорожную инфраструктуру началась в июле-августе – и теперь удары носят более системный характер.
В частности, вражеские БПЛА массированно атакуют ключевые – узловые – железнодорожные станции. Прежде всего энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!