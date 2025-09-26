В Украине отменили ряд поездов на важном направлении: почему не будут ездить

"Укрзалізниця" отменила ряд пригородных поездов в Одесской области. Причина – повреждение энергетической инфраструктуры в результате боевых действий. Впрочем, отмена будет временной – ожидается, что она продлится только 26 сентября.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что речь идет о поездах:

№6208 Одесса-Главная – Раздельная 1.

№6207 Раздельная 1 – Одесса-Главная.

№6254 Одесса-Главная – Подольск.

№6256 Одесса-Главная – Вапнярка.

"Также по измененному маршруту будет курсировать №6255 Вапнярка – Подольск. Вместо Вапнярка – Одесса-Главная", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в "Укрзалізниці", поезда №6251 и №6253 сообщениями Вапнярка – Одесса-Главная сцеплены в один состав. А потому курсируют по маршруту с резервным тепловозом.

Впрочем, идут эти поезда со значительной зедержкой. Так, по состоянию на 08:11, со станции Ивановка:

Поезд №6251 опаздывает более на 3,5 часа.

№6253 – на более чем 2 часа.

В Украине запустили новые поезда

В то же время, в Украине назначили дополнительные региональные поезда. Они будут курсировать 27-28 сентября между:

Львовом и Ворохтой.

Ивано-Франковском и Ворохтой.

Остановки предусмотрены на ряде станций. В частности, в:

Стрые.

Калуше.

Ивано-Франковске.

Яремче.

Микуличине.

Татаров–Буковели.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, Кремль нарастил удары по объектам "Укрзалізниці". Новая волна массированных атак на железнодорожную инфраструктуру началась в июле-августе – и теперь удары носят более системный характер.

В частности, вражеские БПЛА массированно атакуют ключевые – узловые – железнодорожные станции. Прежде всего энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.

