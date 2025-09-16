Россияне выбрали новую цель для атак на украинскую инфраструктуру: что хотят уничтожить

Вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, Кремль нарастил удары по объектам "Укрзалізниці". Новая волна массированных атак на железнодорожную инфраструктуру началась в июле-августе – и теперь удары носят более системный характер. В частности, вражеские БПЛА массированно атакуют ключевые – узловые – железнодорожные станции: прежде всего, энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.

Видео дня

Об этом сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский. Он отметил: враг "бьет так, чтобы по существу узел был разрушен".

"Мы готовимся к зиме. Понимаем, что будут усиливаться атаки по энергетическим объектам и в целом по энергетике страны, что, конечно, будет ощутимо и в частности по энергетическим объектам "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.

При этом Перцовский заверил: железнодорожники готовы к любому развитию событий – ведь "это не первая военная зима". В частности, по его словам, перевозчик:

Ввел алгоритмы раннего предупреждения сотрудников об атаках.

Научился сохранять локомотивную бригаду при потере самого локомотива.

"Понимаем, что ресурсы врага наращиваются, точность ударов наращивается, но и мы делаем все для того, чтобы была подходящая защита: чтобы были резервные тепловозы, генераторы там, где нужно. Понимаем, что будет сложно, но уверен на 100%, что железная дорога не остановится. Все отстроим, все будет восстановлено", – рассказал он.

Как Украина готовится к зиме

Тем временем, власти активно готовятся к следующему сезону холодов – не только чтобы обеспечить отопление для населения, но к восстановлению энергоснабжения в случае повреждений. В частности:

Ведутся ремонтные кампании на атомных, тепловых и гидрогенерирующих мощностях.

Восстанавливаются объекты после атак.

В регионах устанавливаются когенерационные установки и блочно-модульные котельные.

Накапливаются резервные источники питания и запасы оборудования.

"Главным вызовом остаются атаки врага. Но мы имеем отработанные алгоритмы реагирования и различные сценарии развития событий", – заверил ранее первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев прогнозирует, что зимой возможны локальные блэкауты и перебои с отоплением, особенно в крупных городах, в частности в Киеве и Одессе. Население и бизнес должны подготовить резервы электроснабжения, воду и продукты, ведь профилактические меры значительно снижают риски во время чрезвычайных ситуаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!