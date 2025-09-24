В Украине запустили дополнительные поезда на важном направлении: какая цена билетов

В Украине назначили дополнительные региональные поезда 27-28 сентября: Львов – Ворохта – Львов и Ивано-Франковск – Ворохта. Остановки предусмотрены в Стрые, Калуше, Ивано-Франковске, Яремче, Микуличине и Татарове-Буковель, ориентировочная стоимость билетов составляет 185-315 грн в зависимости от класса.

Видео дня

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Отмечается, что это прекрасная возможность для тех, кто планирует короткий отпуск, активный отдых в горах или просто мечтает провести выходные среди живописной природы.

Львов – Ворохта – Львов

27 сентября будет курсировать поезд №807/808 Львов – Ворохта;

будет курсировать поезд отправление из Львова в 08:02 , прибытие в Ворохту в 13:02;

, прибытие в Ворохту в стоимость билетов: 315 грн (1 класс), 228 грн (2 класс).

В обратном направлении 27 и 28 сентября будет курсировать поезд №808/807 Ворохта – Львов. Отправление из Ворохты в 14:37, прибытие во Львов в 19:56, стоимость билетов такая же, как в предыдущем направлении. На маршруте предусмотрены остановки в Стрые, Калуше, Ивано-Франковске, Яремче и Татарове-Буковель.

Львов – Ивано-Франковск – Ворохта

28 сентября поезд №810 Львов – Ивано-Франковск;

поезд отправление в 07:28 , прибытие в 10:03№

, прибытие в стоимость билетов: 290 грн (1 класс), 209 грн (2 класс).

Далее пассажиры смогут пересесть на поезд №812/811 Ивано-Франковск – Ворохта. Отправление в 11:18, прибытие в 13:02, стоимость билетов составляет 255 грн (1 класс), 185 грн (2 класс). Остановки на маршруте: Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель.

Билеты на все рейсы уже доступны в приложении "Укрзалізниці", на официальном сайте и в железнодорожных кассах. Компания также планирует продолжить практику запуска дополнительных рейсов в октябре, чтобы обеспечить еще больше возможностей для комфортных путешествий в Карпаты в сезон золотой осени.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшие выходные украинцы смогут без пересадок добраться из Фастова в Черкассы и обратно. Это стало возможным благодаря новому временному пригородному железнодорожному рейсу, а стоимость билетов – 125 гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!