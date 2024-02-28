Билеты на поезда могут подорожать: украинцам рассказали, на какие

В Украине могут подорожать билеты на международные железнодорожные рейсы. Впрочем, окончательного решение пока нет – ведь здесь не все зависит от "Укрзалізниці".

Об этом сообщил глава правления компании Евгений Лященко, передает Укринформ. Он отметил: дело в том, что при формировании стоимости заграничных рейсов действует совместное с международными партнерами ценообразование.

"По зарубежным [перевозкам] – зависит не только от нас. Поэтому я не могу сказать полностью, что роста не будет", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: если на зарубежные рейсы все же придется повышать стоимость билетов, сильно по карманам украинцев это не ударит. "Если это и будет, то точно незначительно", – резюмировал Лященко.

На поезда в Польшу стоимость билетов уже повышали

В то же время напомним: в конце 2023 года в Украине произошло подорожание билетов на популярные поезда в Польшу. Причем намного: к примеру, на сверхпопулярный рейс из Киева в Варшаву сразу на 72%.

Также выросли цены на билеты на поезда Интерсити+ Киев – Перемышль. Хотя и не так сильно, как на поезд в Варшаву – на 26%.

На рейсы по Украине билеты дорожать не будут

А вот на внутриукраинские рейсы стоимость билетов повышать точно не будут. Как объяснил Лященко, это не предусмотрено финансовым планом компании.

"В финансовом плане на этот год не заложено повышение тарифов на перевозки. Ни на пассажирские, ни на грузовые", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине запускают новый поезд. Курсировать он будет между Харьковом и Днепром. В первый рейс поезд отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.

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