В Украине "отменили" поезд на популярном маршруте: почему не будет ездить

В Украине больше не будет курсировать поезд №852/851 между популярными туристическими центр Ворохта и Коломыя. Дело в том, что он был временным.

Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездку. Там подчеркивали: поезд будет курсировать только 27 октября.

"Доехать поездом в Карпаты в выходные легко и комфортно. На маршруте – современный поезд ДПКР-3. Тихое, уютное, созданное для путешествий, в которых можно просто смотреть в окно и ловить покой", – говорилось в сообщении.

О новых датах курсирования поездов пока не сообщалось. Как и не появилось билетов на них на ближайшее время.

В целом же, временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связанно же это может быть с разными факторами. В частности:

праздниками;

пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.

В "Укрзалізниці" запланировали новое масштабное "большое строительство"

Тем временем "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) в ряд городов на западе страны. Речь, в частности, о Львове и Черновцах. В компании намерены соединить эти города для осуществления в них пересадок на международные маршруты поездов.

"Из Киева в Вену будешь ехать очень долго поездом. Но вот из Львова ночным поездом или "Интерсити" в Вену, Прагу, Краков, Варшаву – это точно может выигрывать", – рассказал глава правления компании Александр Перцовский.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9Е-565. Во время ремонта были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поезд будет курсировать по Киеву – на мрашруте городской кольцевой электрички.

