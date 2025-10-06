В Украине запланировали новое масштабное 'большое строительство': что хотят построить для Львова

"Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) в ряд городов на западе страны. В частности, во Львов и Черновцы.

Об этом рассказал глава правления компании Александр Перцовский. Он отметил: таким образом в этих городах станет возможна пересадка на международные маршруты поездов.

"Из Киева в Вену будешь ехать очень долго поездом. Но вот со Львова ночным поездом или "Интерсити" в Вену, Прагу, Краков, Варшаву – это точно может выигрывать", – рассказал Перцовский.

О планах прокладки евроколеи во Львов рассказали и в Министерстве развития общин и территорий. Там утверждают: это сделает город "мощным транспортным хабом на стыке Украины и ЕС".

"Евроколея от польской границы до Львова. Уже сейчас есть предварительные договоренности с международными партнерами для старта строительства", – рассказали в министерстве.

Кроме того, подчеркивается: в планах также новые участки в Закарпатье и Волыни. Которые обеспечат маршруты с:

Чехией.

Венгрией.

Польшей.

"Это создает основу для полноценного грузового коридора от украинских промышленных центров до европейских портов и рынков. В общей сложности для реализации определено 10 направлений", – рассказали в министерстве.

Вместе с тем, Перцовский отметил, что в настоящее время у "Укрзалізниці" нет планов по покрытию евроколеей всей территории Украины. В частности, из-за того что для перевозок грузов лучше подходит именно широкая колея, которая используется ныне в Украине.

"У нас есть очень тяжелые поезда – по 6 000 тонн. В Европе такого нет. ... Мы никогда не "перешеем" всю Украину под европейскую колею. Да и это будет неправильно", – резюмировал глава правления "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября же в Украине открыли 24-километровый участок европейской колеи. Она проложена от Чопа до Ужгорода.

