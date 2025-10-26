В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту: как выглядит внутри. Фото

На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЭР9Е-565. Как рассказали в "Укрзалізниці", ремонте были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поезд будет курсировать по Киеву – на мрашруте городской кольцевой электрички. Что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.

Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили:

Поезд был построен в 1981 году.

Модернизация прошла на Киевском электровагоноремонтном заводе.

"Укрзалізниця" продолжает капитально модернизировать пригородный подвижной состав. Маршруты Киевской кольцевой электрички пополняет 46-й капитально модернизированный собственными силами УЗ электропоезд с начала полномасштабного вторжения и в 10-м в этом году – поезд ЕР9Е-565", – говорится в сообщении.

В целом, подчеркивается, обновленная электричка имеет новые сиденья и систему освещения. А кроме того, инклюзивные элементы:

Столики для пеленания.

Надписи шрифтом Брайля.

Контрастную маркировку,.

"Уютный и стильный салон".

В "Укрзалізниці" запланировали новое масштабное "большое строительство"

Тем временем "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) в ряд городов на западе страны. Речь, в частности, о Львове и Черновцах. В компании намерены соединить эти города для осуществления в них пересадок на международные маршруты поездов.

"Из Киева в Вену будешь ехать очень долго поездом. Но вот из Львова ночным поездом или "Интерсити" в Вену, Прагу, Краков, Варшаву – это точно может выигрывать", – рассказал глава правления компании Александр Перцовский.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября в Украине открыли 24-километровый участок европейской колеи. Она проложена от Чопа до Ужгорода.

