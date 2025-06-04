В Украине обвалились цены на популярный овощ: почему это произошло и какие цены в супермаркетах

В Украине цены на капусту нового урожая упали до 13-22 грн/кг, что в среднем на 38% ниже, чем неделю назад. Такой обвал стоимости вызван одновременным ростом предложения из местных хозяйств и снижением качества продукции из-за чрезмерной влаги после обильных осадков.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Согласно данным, цены на капусту нового урожая в Украине продолжают падать стремительными темпами .

На сегодня фермеры вынуждены реализовывать продукцию по 13-22 грн/кг, что в среднем на 38% дешевле, чем неделю назад. Такое падение стоимости, несмотря на его сезонный характер, на этот раз особенно ощутимо и вызвано рядом факторов.

Причины ценового обвала

сезонный рост предложения;

Наиболее очевидная причина - рост объемов капусты на рынке. После стабилизации погодных условий по всей территории Украины фермеры начали массово выходить с предложением нового урожая, что и спровоцировало избыток продукции.

ухудшение качества продукции;

Обильные дожди, грозы и град, которые наблюдались в течение нескольких недель, привели к чрезмерной влажности почвы. Как результат - часть капусты начала терять товарное качество еще до уборки урожая. Поэтому производители стараются как можно быстрее сбыть овощи, чтобы избежать дальнейших потерь, что дополнительно давит на рынок.

низкая покупательская активность;

Несмотря на удешевление капусты, спрос на нее остается сдержанным. Причины, как сезонные, так и экономические: украинские потребители переориентировались на другие овощи, или же просто уменьшили покупки из-за ограниченного бюджета.

Стоит отметить, что несмотря на нынешний обвал, цены на капусту нового урожая до сих пор остаются в среднем втрое выше, чем в начале июня 2024 года. Это свидетельствует об общей высокой стоимости овощей в послевоенный период, когда аграрный сектор еще не полностью восстановил свои производственные мощности.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время цены могут оставаться на нынешнем уровне или даже снижаться, если не будет существенного улучшения качества продукции или активизации спроса. И хотя серьезных убытков фермеры еще не понесли, длительное снижение доходности может повлиять на следующие циклы выращивания капусты. С другой стороны, это открывает возможности для потребителей и переработчиков - в период стабильно низких цен выгодно пополнять запасы или закупать сырьё для консервирования.

Цены на капусту в супермаркетах

Согласно данным"Минфина", стоимость капусты в украинских супермаркетах в среднем составляет 38,72 грн/кг. При этом собственный анализ OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях цена белокочанной капусты - от 45 грн/кг до 60 грн/кг, а именно:

"Сильпо" - 34,80 грн/кг;

"АТБ" - 19,89 грн/кг;

"Fozzy" - 39,99 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине молодой картофель значительно подорожал и сейчас стоит 70-80 грн/кг, что вдвое дороже египетского, который продается по 30-40 грн/кг. Основной причиной такого диссонанса является высокая себестоимость из-за тепличное выращивание, ручной труд и низкую урожайность.

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