Цены на молодой украинский картофель бьют рекорды: какие причины и сколько теперь стоит

В Украине молодой картофель значительно подорожал и сейчас стоит 70-80 грн/кг, что вдвое дороже египетского, который продается по 30-40 грн/кг. Основной причиной такого диссонанса является высокая себестоимость из-за тепличное выращивание, ручной труд и низкую урожайность.

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Об этом рассказал глава украинского представительства Нидерландской селекционной компании HZPC Royal Group Игорь Чечитко в интервью СМИ. На прилавках украинских рынков и супермаркетов уже несколько недель появляется молодой картофель, но потребители замечают, что цена на отечественный овощ вдвое выше, чем на импортный египетский.

Средняя цена молодого украинского картофеля в сезоне 2025 года держалась в пределах 70-80 грн/кг, а на старте сезона иногда достигала и более 100 гривен. Для сравнения, молодой египетский картофель можно приобрести за 30-40 грн/кг.

Основная причина - высокая себестоимость производства украинского продукта. Молодой картофель выращивают в пленочных теплицах или под агроволокном, часто еще с февраля-марта, это требует:

тщательной подготовки посадочного материала;

ручной или полуручной посадки, что затрудняет механизацию;

затрат на электроэнергию, капельное орошение, утеплительные материалы.

Из-за ранней уборки урожай с гектара составляет всего 15-17 тонн. Это вдвое меньше, чем при полноценном полевом выращивании, где урожайность может достигать 40-50 т/га. То есть, отечественный молодой картофель - это не массовый товар, а деликатес с высокой ценой из-за трудоемкого процесса и ограниченного объема.

Египетский продукт завозится уже после полного созревания. Уборка осуществляется механизировано, урожайность - выше, объемы - значительно больше. Это снижает себестоимость и позволяет продавать картофель по более низкой цене.

Египетский продукт завозится уже после полного созревания. Сбор осуществляется механизировано, урожайность - выше, объемы - значительно больше. Такая система снижает себестоимость и позволяет продавать картофель по более низкой цене, даже с учетом расходов на логистику и таможенные платежи.

Также картофель очень чувствителен к климату. В 2024 году из-за засухи урожай был ниже, а качество - хуже. Несмотря на это, затраты на выращивание остаются высокими, до 180-200 тысяч гривен за гектар. Независимо от того, получит ли фермер 20 тонн или 40, вложения одинаковы. Расходы на хранение, сортировку, логистику добавляют к итоговой цене.

Картофель очень чувствителен к климату. В 2024 году из-за засухи урожай был ниже, а качество - хуже. Несмотря на это, затраты на выращивание остаются высокими: до 180-200 тысяч гривен на гектар. Независимо от того, получит ли фермер 20 тонн или 40, вложения одинаковы. Расходы на хранение, сортировку, логистику добавляют к итоговой цене.

Кроме агротехнических и климатических факторов, есть и психологический. Молодой картофель на рынке - это всегда что-то новое, сезонное, а потому востребованное. Его покупают для "первого вкуса", в небольших количествах, а не на мешки. Поэтому и цена формируется как на деликатес.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, к осени в Украине существенно подорожают ягоды и фрукты - черешня, земляника, вишня, слива, абрикосы и персики могут вырасти в цене на 20-30% из-за весенних заморозков и снижения урожайности. Часть ранних овощей, в частности картофель и кабачки, также подорожают на 10-20% уже летом.

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