В Украине национализировали нефтегазовые активы российского олигарха на 500 млн грн: в СБУ раскрыли детали

Высший антикоррупционный суд поддержал национализацию украинских нефтегазовых активов российского олигарха Эдуарда Худайнатова на 500 млн грн. Миллиардер является одним из доверенных лиц диктатора Владимира Путина, он возглавляет российскую нефтегазовую компанию "ННК-Групп" и входил в совет директоров "Роснефти".

В доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина". Об этом сообщает пресс-служба СБУ (Службы безопасности Украины).

По данным СБУ, Худайнатов контролировал украинского нефтетрейдера через ряд оффшорных компаний и подконтрольных лиц. Он надеялся избежать национализации этого актива после полномасштабного вторжения страны-террористки России. Также он будет получать значительные прибыли с нефтегазового рынка Украины.

"Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине под государственный контроль перешел PIN Bank. В результате национализации государство стало владельцем 88,89% уставного капитала банка, которым ранее владело АО "Первый инвестиционный банк", контролируемое российским олигархом Евгением Гинером. Банк при этом не закрывается. Отмечается, что государство Украины стало владельцем 20,4 млн простых именных акций еще 17 января 2024 года.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, холдинг российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена ABH Holdings (АВНН, Люксембург) обратился в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) с иском против Украины на сумму свыше $1 млрд. Такую компенсацию российские бизнесмены требуют за национализацию Украиной Сенс Банка, ранее называвшегося Альфа-банк Украина.

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