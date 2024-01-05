Российские олигархи Фридман и Авен потребовали от Украины $1 млрд: подан иск

Холдинг российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена ABH Holdings (АВНН, Люксембург) обратился в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) с иском против Украины на сумму более $1 млрд. Такую компенсацию российские бизнесмены требуют за национализацию Украиной Сенс Банка, который ранее назывался Альфа-банк Украина.

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Об этом говорится в сообщении самого в ABH Holdings. В холдинге назвали действия по национализации "Альфы" "непропорциональным, необоснованными и дискриминационными шагами Украины". "Украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров", – считают заявители.

В связи с этим АВНН потребовал "полную компенсацию" за национализацию банка. При этом интересно, что сам Фридман ранее заявлял, что якобы готов передать Альфа-Банк Украине абсолютно бесплатно.

На самом деле Альфа-Банк, который к тому моменту уже назывался Сенс Банком, был передан во владение государства согласно закону, который позволяет национализировать банки, принадлежащие подсанкционным лицам. Акционеры банка оказались под санкциям еще осенью 2022 года.

Сенс Банк был национализирован только летом 2023 года. Закон предусматривает возможность вывода с рынка банков подсанкционных владельцев, но воспользоваться этим пунктом было невозможно. Дело в том, что еще до национализации "Сенс" был системно важным банком, а потому его было нельзя просто лишить лицензии и закрыть.

Также важно учитывать, что согласно упомянутому закону, передача банка в пользу государства происходила за 1 гривню, а подсанкционные владелц получат компенсацию, когда Россия возместит Украине нанесенный в результате агрессивной войны ущерб.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд подтвердил правомерность национализации ПриватБанка. Соответственно, бывшие собственники банка не смогут вернуть его себе.

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