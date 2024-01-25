Украина национализировала банк российского олигарха: что известно

В Украине под государственный контроль перешел PINbank. В результате национализации государство стало владельцем 88,89% уставного капитала банка, которыми ранее владело АО "Первый инвестиционный банк", контролируемое российским олигархом Евгением Гинером. Банк при этом не закрывается.

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О смене владельца существенного участия сообщается на официальном сайте PINbank. Отмечается, что государство Украина стало владельцем 20,4 млн простых именных акций еще 17 января 2024 года.

"Начинается новый этап в деятельности банка", – заявили в финучреждении. В частности, там планируют развивать линейку продуктов и услуг.

"Продолжаем соблюдать требования законодательства и нормативных актов. Прилагаем все усилия к повышению эффективности деятельности банка", – уверяют в PINbank.

Экс-владелец банка Евгений Гинер попал под санкции СНБО 19 октября 2022 года. В феврале-2023 акции Гинера в PINbank были взысканы в доход государства, решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Интересно, что в апреле-2023 украинские СМИ сообщали о возможности перехода PINbank под контроль "Укрпочты", однако больше никакой информации о таком сценарии не было. К слову, в январе-2022, еще до начала полномасштабной войны, "Укрпочта" подавала в НБУ запрос на покупку другого финучреждения – Альпари Банка. В июне сделку даже согласовал Антимонопольный комитет, но дальше дело не пошло.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2023 года Евгений Гинер получил заочное подозрение из-за финансирования вооруженной агрессии РФ против Украины. Следователи собрали доказательную базу против президента футбольного клуба "ЦСКА" (Москва).

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