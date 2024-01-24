В Украине наметился дефицит важного продукта: цены уже стремительно растут

В Украине стремительно дорожает молоко как сырье, а вслед за ним и молочные продукты. В декабре 2023 года цена молока-сырья достигла более 15 грн за килограмм, это примерно 30% роста за четыре месяца. Такое подорожание обусловлено дефицитом и, вероятно, продолжится в 2024 году.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельхозпродукции "Шувар" Татьяна Попович. "Ежегодное сокращение численности крупного рогатого скота оказывает значительное влияние. К примеру, количество коров в 2023 году по сравнению с 2017 годом снизилось почти на 40%", – отметила эксперт.

Это приводит и к росту цен на всю молочку. По данным Госстата, розничные цены на такую продукцию повысились на 10%. В начале 2024 года средняя цена на 1 л молока 3,2% жирности составляет уже 35 грн, а масло 72,5% стоит в среднем 240 грн за кг.

"Высокие цены на внутренние молочные продукты могут привести к увеличению их импорта. Повышение затрат на энергию, горючее и логистику для перерабатывающих предприятий также способствует росту цен", – предупредила Попович.

Есть вероятность, что после увеличения импорта цены на молоко-сырье в Украине начнут падать. Дело в том, что перерабатывающие предприятия и так не обладают достаточными оборотными средствами для поддержания высоких закупочных цен.

"Общее увеличение стоимости логистики, вызванное войной , также влияет на цены на продовольственные товары, включая молочные продукты. В целом на рынке молока и молочных продуктов в Украине наблюдается период неопределенности, характеризующийся высокими ценами, уменьшением численности скота и возможным увеличением импорта", – резюмировала специалист.

Как подтверждала гендиректор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк, уменьшение поголовья коров действительно приводит к нехватке молока в Украине. "В Украине есть достаточно существенный дефицит молока-сырья. В первую очередь для Украины это связано не с экономическими факторами, а с последствиями военной агрессии и физического уничтожения целого ряда предприятий", –объясняла она.

По ее словам, цены на молочные продукты могут расти в течение 2024 года. Шаг повышения составит до 10%.

Как сообщал OBOZ.UA, за год в Украине изменились цены на все основные группы продуктов питания. Несмотря на то, что в целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – еда в Украине подорожала на 3,7%, на ряд позиций цены снизились. Больше всего – на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.

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