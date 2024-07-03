В Украине начали продавать любимую летнюю ягоду: сколько стоит килограмм

Украинские аграрии начали первые продажи арбузов. Цены на этот фрукт начинается от 20 гривен за килограмм, что заметно дороже, чем в начале прошлогоднего сезона.

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Как сообщают аналитики проекта EastFruit, первые предложения местных арбузов урожая 2024 года поступили из южных областей и Закарпатья. Уборка урожая началась на несколько недель раньше, чем в 2023 году.

Большинство хозяйств отпускают продукцию лишь мелким оптом, а объемы предложения на данный момент весьма незначительные . Основные продажи ягоды ведутся по цене 20-26 грн/кг – это в среднем на 11% выше, чем в начале прошлогоднего сезона.

"По словам участников рынка, массовая продажа арбузов в Украине начнется ближе к середине июля. При этом фермеры не исключают резкого снижения цены на арбузы в ближайшее время вследствие увеличения предложения на рынке данной продукции из местных хозяйств", – отметили в EastFruit.

Сколько стоят арбузы в супермаркетах

В самых крупных торговых сетях преимущественно продают импортные арбузы – первый урожай отечественного продукта успели купить еще не все. Мониторинг OBOZ.UA показал, что местные арбузы можно найти только в двух сетях:

"Новус" – 60 грн/кг;

"Сельпо" – 69,99 грн/кг.

Украинская ягода значительно дороже завезенной – кое-где их стоимость отличается вдвое. Иностранные арбузы найти значительно легче и продаются по 29,99-38,95 грн/кг.

Как писал OBOZ.UA, сезон украинской малины и вишни тоже начался значительно раньше обычного. На рынок попали сразу много продукции высокого качества, что привело к существенному падению цены. По сравнению с прошлым годом вишня и малина стоят уже на 36-38% дешевле.

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