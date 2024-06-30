Цены упали на 38%, сезон аномальный: в Украине резко подешевели главные летние ягоды

В Украине в 2024 году сезон популярных ягод – малины и вишни – начался существенно раньше обычного. На рынок попало сразу много продукции высокого качества, что привело к существенному падению цены. По сравнению с прошлым годом вишня и малина стоят уже на 36-38% дешевле – в среднем 50 грн и 115 грн за килограмм соответственно (против 80 грн и 180 грн в июне-2023).

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Об этом OBOZ.UA рассказал аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка. "Из-за раннего тепла предложение уже в середине июня было достаточно большим, поэтому и цены отличаются от прошлогодних. Качество этих продуктов высокое, что позволяет хранить продукцию дольше", – отметил специалист.

Те же причины OBOZ.UA называла руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. "Благодаря благоприятной погоде старт сезона малины состоялся на три недели раньше прошлогоднего, что дало хороший урожай и ощутимо более низкие цены", – объясняла эксперт.

Сезон продаж вишни в Украине, по ее подсчетам начался на 2,5 недели раньше прошлогоднего. Это также произошло благодаря благоприятным погодным условиям, способствовавшим быстрому созреванию ягод. "Первый сбор вишни состоялся еще 30 мая, что позволило фермерам побыстрее вывести продукцию на рынок", – отметила специалистка.

Вишня и малина: цены в супермаркетах и на рынках сильно разнятся

В супермаркетах цены на малину пока "кусаются" и стартуют от 199 грн. Однако на оптово-розничных рынках "Столичный" и "Шувар" ягоду продают в среднем за 110-115 грн/кг.

Что касается вишни, то в сетях супермаркетов цены сильно превышают "базарные". Так, в крупных магазинах вишню продают по цене от 109 грн/кг, тогда как на оптово-розничных рынках средняя цена составляет 50-55 грн.

По прогнозам Гопки, Украина в этом году сможет более удачно экспортировать малину из-за уменьшенного предложения на мировом рынке. По предварительным прогнозам, у крупнейших мировых производителей малины есть трудности с производством, что влияет на их урожай.

А вот в самой Украине тем временем падает производство косточковых, в частности и вишни. По словам Гопки, за последние четыре года показатель по вишне просел на 10%.

"Что касается уменьшения производства, то в некоторых годах были и сезонные причины, которые повлияли на урожай, а также оккупация территорий и увеличение военных действий на территории Украины. К примеру, Донецкая и Запорожская области были насыщены садами, которые сейчас недоступны", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начали продавать первые урожаи абрикоса – его стоимость намного ниже, чем в прошлом году. Цена от местных производителей пока достигает 50 грн за 1 килограмм.

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