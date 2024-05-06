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В Украине значительные опоздания поездов на важном направлении: что произошло

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине на несколько часов опаздывают поезда на важных маршрутах

В Украине задерживается сразу ряд поездов, следующих по популярному варшавскому направлению. Причина – обесточивание на пограничном участке в результате неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что с опозданием на станции будут приходить поезда:

  • 67/68 Киев – Варшава-Всходня, время задержки – 4 часа 25 минут;
  • 67/68 Варшава-Всходня – Киев, время задержки – 3 часа 15 минут;
  • 20/19 Хелм – Киев, время задержки – 3 часа 15 минут.

"Из-за обесточивания на пограничном участке в результате неблагоприятных погодных условий и перехода на резервное электроснабжение с привлечением резервной тяги задерживаются поезда варшавского направления. Обновление времени задержки традиционно находится на портале", – говорится в сообщении.

Ряд поездов, следующих по популярному варшавскому направлению, задерживается

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Ранее же в Украине запустили услугу мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа. Воспользоваться ею можно, скачав соответствующее приложение и авторизовавшись в нем через Дія.Підпис. Так:

  • когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат соответствующие пуш-сообщения;
  • при активированной функции автовыкупа будет поступать сообщение об уже купленных билетах.

Доступен мониторинг билетов двух типов. В частности:

  • на конкретные поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;
  • по направлениям – с возможностью отслеживать появление в продаже билетов на поезда между выбранными городами.

"В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же глава правления "Укрзалізниці" Евгений Лященко сообщил, что повышение стоимости билетов на внутренние поезда в 2024 году не планируется. А вот по заграничным ситуация пока не ясна – ведь в этом случае действует совместное с международными партнерами ценообразование.

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