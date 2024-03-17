Что будет с ценами на билеты на поезда: в "Укрзалізниці" рассказали о решении

В Украине не планируется повышение стоимости билетов на внутренние поезда в 2024 году. А вот по заграничным ситуация пока не ясна – ведь в этом случае действует совместное с международными партнерами ценообразование.

Об этом рассказал глава правления "Укрзалізниці" Евгений Лященко, передает Укринформ. Он отметил: если на зарубежные рейсы все же придется повышать стоимость билетов, сильно по карманам украинцев это не ударит.

"В финансовом плане на этот год не заложено повышение тарифов на перевозки. Ни на пассажирские, ни на грузовые. ... По зарубежным – зависит не только от нас. Поэтому я не могу сказать полностью, что роста не будет. Однако если и будет, то точно незначительно", – говорится в сообщении.

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Тем временем "Укрзалізниця" запускает услугу мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Первое время она будет работать в режиме бета-тестирования. Суть нововведения состоит в том, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать соответствующие пуш-уведомления в приложении.

Как рассказали в самой компании, если активирована функция автовыкупа, то будет приходить уведомление, что билеты уже куплены. "В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ", – объяснили в "Укрзалізниці".

Для пользователей соответствующего приложения, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов. В частности:

на поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

на направления – с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами.

При этом там подчеркнули: при активации функции сразу будет происходить снятие средств. В случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

"При использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок. Поэтому советуем не создавать множество мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов", – предупредили в компании.

Тестовое приложение доступно как пользователям iOS, так и Android. Загрузить его можно по ссылкам:

для iOS;

для Android.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Львовом. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь 23 марта, в преддверии весенних каникул.

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