В Украине могут уволить ряд глав ОВА: из-за срыва подготовки к отопительному сезону без должности может остаться Кипер

В Украине в ближайшее время президент Владимир Зеленский может уволить ряд глав областных военных администраций (ОВА). Среди них и Олег Кипер, глава Одесской ОВА, который, как считается, провалил подготовку к отопительному сезону.

Видео дня

О замене руководителей военных областных администраций (ОВА) также в своем Telegram сообщил заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. Он отметил, что ожидается массовая замена руководителей регионов – около десятка глав ОВА.

"В том числе, будет показательное, если будут менять Одессу и куда трудоустроят Кипера", – написал Железняк. Напомним, после очередной российской атаки часть одесситов в течение недели была без света.

Поражения оказались настолько масштабными, что на восстановление потратили неделю. Это и есть тот самый блэкаут, которым украинцев пугали несколько лет. Неделя зимой без электроэнергии – чрезвычайная ситуация государственного масштаба.

Еще в прошлом году Олег Кипер анонсировал плавучие электростанции из Турции и генераторы в портах. Сказал, что к отключениям тщательно готовится. В 2025 году накануне отопительного сезона подчиненные Кипера провели десятки совещаний. "Мы должны заранее продумать все возможные сценарии, чтобы жители области получали тепло, воду, связь и свет даже в самых сложных условиях. Это вопрос безопасности, стабильности и доверия людей к власти", – заявляли в Одесской ОГА в октябре 2025-го.

Вопросом ПВО Кипер не занимается, однако именно он несет ответственность возможность относительно быстро запитать потребителей, обеспечить хоть какой-то запас трансформаторов (или же знать, где их взять) – все это прошло мимо местной власти.

Провалили и коммуникацию с жителями региона. В том районе, где неделю не было света, одесситы вышли на пешеходный переход и перекрыли улицу. И Кипер вместо того, чтобы приехать на место, объяснить одесситам, что сейчас делается для восстановления и почему к такому удару не были готовы, обратился к жителям региона на своей страницах в соцсетях и предложил посещать пункты несокрушимости.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине будут судить участников коррупционной схемы по завладению государственной электроэнергией на более 58 млн грн во время войны. Ее организатором называют экс-заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача.

